Динамо – Базель 4:4

Голы Динамо: Антюх, 22, Сирота, 31, Кравченко, 49, Жерсон, 67

Спарринг с 20-кратным чемпионом Швейцарии стал первым для команды Мирчи Луческу на летних сборах. Антюх открыл счет с передачи Супряги, а Сирота забил после углового в исполнении де Пени. Однако еще до перерыва Базель отыгрался.

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Во втором тайме Леднев вывел киевлян вперед, добив мяч в сетку со второй попытки, но соперники снова восстановили паритет. Вскоре Коробенко после углового оказался первым на подборе и оформил четвертый гол "бело-синих", но Базель еще раз ответил результативно.

Следующий контрольный поединок киевляне проведут в субботу, 2 июля. Соперником "бело-синих" станет швейцарская Лозанна.

Динамо – Базель видео матча