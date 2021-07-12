Причина паузы в переговорах

Переговоры между клубами зашли в тупик. Переезд Владислава Супряги в Серию А под угрозой срыва.

К теме Луческу дал добро: в Италии проходят переговоры по трансферу Супряги в Дженоа

Итальянский клуб хотел взять нападающего в аренду с правом выкупа или оформить переход 21-летнего футболиста частями. Но Динамо хочет сразу получить большую часть от перехода форварда.

Опять камнем преткновения стала финансовая часть. Руководство итальянцев якобы предлагало за трансфер украинца 5 миллионов евро плюс бонусы за возможность приобрести Владислава.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу дал добро на трансфер Супряги. Клуб уже даже арендовал с правом выкупа форварда московского ЦСКА Илью Шкурина.