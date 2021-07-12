Причина паузы в переговорах
Переговоры между клубами зашли в тупик. Переезд Владислава Супряги в Серию А под угрозой срыва.
К теме Луческу дал добро: в Италии проходят переговоры по трансферу Супряги в Дженоа
Итальянский клуб хотел взять нападающего в аренду с правом выкупа или оформить переход 21-летнего футболиста частями. Но Динамо хочет сразу получить большую часть от перехода форварда.
Опять камнем преткновения стала финансовая часть. Руководство итальянцев якобы предлагало за трансфер украинца 5 миллионов евро плюс бонусы за возможность приобрести Владислава.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу дал добро на трансфер Супряги. Клуб уже даже арендовал с правом выкупа форварда московского ЦСКА Илью Шкурина.
- Специализированный портал Тransfermarkt оценивает переход футболиста атаки в 6 миллионов евро.
- Контракт Супряги с Динамо рассчитан до конца декабря 2025 года.
- В сезоне 2020/2021 Владислав сыграл в киевском клубе 31 матч во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и 5 ассистами.