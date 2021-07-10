С чувством юмора

Новобранец киевлян Илья Шкурин оказался футболистом с хорошим чувством юмора. Нападающий серьезно настроен продемонстрировать свои лучшие качества форварда в аренде в Украине.

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Белорусский футболист пообещал привезти команде картошку, если забьет 10 голов за сезон. К слову, именно урожаями картофеля богата белорусская земля.

Я не умею жарить картошку. Честно. Если я ее поджарю – все останутся голодными. Я могу ее просто привезти, но жарить не буду,

– сказал нападающий.

9 июля Шкурин перешел в Динамо на правах аренды на один сезон. Его контракт принадлежит московскому ЦСКА.

В сезоне-2020/2021 нападающий сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

Презентация Ильи Шкурина в Динамо: смотрите видео