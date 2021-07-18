Динамо – Ницца 1:2

Голы: Шкурин, 37 – Ндое, 70, Труйе, 80

В первом тайме киевляне контролировали игру и первыми забили гол. Отличился на 38-й минуте очередным мячом белорусский нападающий Илья Шкурин. Ассистировал ему Де Пена.

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Для 21-летнего форварда это третий подряд гол за Динамо.

Во втором тайме инициатива столичной команды исчезла, в результате чего Ницца забила дважды. Первый гол на счету 20-летнего Дана Ндое.

Второй гол произошел по вине защитников киевлян, которые не разобрались с фланговым навесом, а французский хавбек Алексис Труйе, воспользовавшись моментом, оказался проворнее "бело-синих".

Динамо – Ницца видеообзор