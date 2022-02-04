Десять материалов об Олимпийских играх в Пекине: все что стоит знать

В Пекине начинаются зимние Олимпийские игры 2022 года, на которых Украину представят 45 спортсменов. Специально к Олимпиаде мы подготовили серию материалов об играх в Пекине и предыдущих соревнованиях.

Это мог быть Львов: все, что следует знать о зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

Церемония открытия состоится 4 февраля 2022 года на Национальном стадионе Пекина "Птичье гнездо". Именно здесь в августе 2008 года прошли XXIX летние Олимпийские игры. Пекин стал первым городом, принявшим как летнюю, так и зимнюю Олимпиаду.

Стоит внимания Первые украинские спортсмены выступили на Олимпиаде-2022: результаты

О месте проведения Олимпиады, талисмане, медалях, видах спорта, бойкотах и ​​вопросах безопасности читайте в материале по ссылке.

Зимняя Олимпиада-2022: что известно об Олимпийской деревне в Пекине

. На Олимпиаде Украина будет представлена ​​в рекордных 12 видах спорта . Всего на Игры в Пекин уехало 45 спортсменов из Украины.

Стадион "Птичье гнездо" примет только торжественные события на Олимпиаде в Пекине. В то же время все олимпийские объекты будут разделены на 3 кластера, поэтому Олимпийская деревня будет не одна, их будет три – в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу.

В городе-хозяине будут проходить все ледовые соревнования, а также выступления по фристайлу и сноуборду.

Деревня в Пекине будет насчитывать 20 жилых построек общей площадью 330 тысяч квадратных метров и будет разделена на жилую и операционную зоны. 2300 спортсменов и официальных лиц могут проживать на этой территории.

Более подробно об Олимпийской деревне читайте в этом материале.

Надежды на биатлон, вера в Абраменко и прорыв Гераскевича: расписание соревнований на Олимпиаде-2022

На Олимпиаде разыграют 109 комплектов наград. Ежедневно на Олимпийских играх-2022 будут разыгрываться в среднем 4–7 комплектов наград.

Сформировали для вас расписание соревнований, на которых будут определены олимпийские чемпионы и призеры. Подробнее читайте по этой ссылке.

Закрытие Олимпиады в Пекине состоится 20 февраля.

Олимпиада-2022: расписание биатлонных гонок на Играх в Пекине

У сборной Украины традиционно самые большие шансы на медали зимних Олимпийских игр присутствуют в биатлоне. Вашему вниманию расписание первых биатлонных гонок в Пекине.

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5 февраля

Смешанная эстафета – начало в 11:00

7 февраля

Женская индивидуальная гонка – начало в 11:00

8 февраля

Мужская индивидуальная гонка – начало в 10:30

11 февраля

Женский спринт – начало в 11:00

12 февраля

Мужской спринт – начало в 11:00

13 февраля

Женская гонка преследования – начало в 11:00

Мужская гонка преследования – начало в 12:45

Когда пройдут другие старты – читайте в материале по ссылке.

8 медалей и дважды вхолостую: как Украина выступала на зимних Олимпийских играх

Украина в восьмой раз в своей истории выступит на зимних Олимпийских играх как независимое государство.

В целом за всю историю Украина завоевала 8 медалей на зимних Олимпийских играх – 3 "золота", одно "серебро" и четыре "бронзы".

Как сине-желтые провели предыдущие Олимпиады – читайте в материале.

Успехи украинцев на зимних Олимпийских играх / Инфографика 24 канала

Повторить успех: какие украинские биатлонисты завоевали медали на Олимпийских играх

Как было сказано выше, больше всего шансов на медаль имеют украинские биатлонисты. Они не раз получали награды на Олимпийских играх.

В целом за годы независимости Украина завоевала на зимних Играх 8 медалей. 5 из этих наград были добыты как раз в биатлоне.

Также самая титулованная спортсменка Олимпиад в Украине – биатлонистка Вита Семеренко. В ее активе две олимпийские награды – "золото" и "бронза".

О том, как Украина завоевала медали в биатлоне – читайте в этом материале.

Олимпиада-2022: медальные перспективы украинских биатлонистов в Пекине

В Пекин отправились 10 биатлонистов Украины (5 мужчин и 5 женщин).

Мужчины : Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко.

: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко. Женщины: Юлия Джима, Елена Билосюк, Валентина Семеренко, Дарья Блашко, Ирина Петренко.

Однако Елену Билосюк из-за коронавируса может заменить Анастасия Меркушина. Какие шансы у нашей сборной на медали в биатлоне – в этом материале.

Какие шансы у Украины завоевать медали на зимней Олимпиаде-2022: прогноз

Украина на Олимпиаде не будет представлена только в хоккее, конькобежном спорте и керлинге. Кроме команды биатлонистов, у нашей сборной есть шансы на медали по фристайлу.

На Олимпиаде-2022 Украину представят пять фристайлеров: олимпийский чемпион 2018 года Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Анастасия Новосад и Ольга Полюк.

Все они будут выступать в индивидуальном турнире по акробатике и соревновании смешанных команд. Об их шансах читайте по ссылке.

Не благодаря, а вопреки: как фигуристка Баюл завоевала первое олимпийское "золото" для Украины

Около 28 лет назад Оксана Баюл завоевала для Украины первую медаль на Олимпиаде. 16-летняя украинка стала на Играх в Лиллехаммере громкой сенсацией. Она "сорвала" американцам историю для того, чтобы творить свою.

Баюл удалось победить на Олимпийских играх и принести Украине сразу "золото". О том, как фигуристка шла к "золоту" и что произошло с ней после победы, читайте на сайте 24 канала.

Что вы знаете о зимних Олимпийских играх: тест к Играм в Пекине 2022

Перед стартом соревнований предлагаем освежить знания об Олимпийских играх, пройдя тест на сайте 24 канала.