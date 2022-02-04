Всего за годы независимости Украина получила на зимних Играх 8 медалей: 3 "золотые", 1 "серебряную" и 4 "бронзовые". 5 из этих наград были добыты именно в биатлоне. Также самая титулованная спортсменка Олимпиад в Украине – биатлонистка Вита Семеренко. В ее активе две олимпийские награды – "золото" и "бронза", сообщает 24 канал.

К слову Олимпиада-2022: медальные перспективы украинских биатлонистов в Пекине

Историческое и единственное "золото"

В 2014 году на Олимпиаде в Сочи женская сборная Украины по биатлону выиграла первую для Украины золотую медаль по биатлону на Играх. Состав нашей команды был таким: Юлия Джима, Вита Семеренко, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная.



"Золотая" эстафета Украины в Сочи-2014 / Фото AFP

Ход гонки

На первом этапе за Украину бежала Вита Семеренко, которая после первой стрельбы вышла в лидеры вместе с россиянкой Яной Романовой. На второй стрельбе она допустила один промах, но вышла на дистанцию второй, а на передаче эстафеты была третьей.

На втором этапе выступала Юлия Джима, которая после первой стрельбы без промаха ушла на дистанцию первой, а после чистой второй стрельбы передала эстафету как лидер. Третьей бежала Валентина Семеренко. Она после первой стрельбы удержала лидерство, но вторая у нее не сложилась, и ей понадобились три дополнительных патрона. Впрочем, Елене Пидгрушной Валентина Семеренко передала эстафету первой.

Капитан украинской сборной отстреляла первую стрельбу с одним дополнительным патроном и ушла на дистанцию с рубежа с отрывом от россиянки Вилухиной. Вторую стрельбу Пидгрушная отстреляла без промаха и вышла на дистанцию лидером, выиграв золотые медали.

Видеообзор гонки

Интересно! По словам биатлонисток, заметно снизило на них давление то, что Вита Семеренко выиграла "бронзу" в спринте – медаль, которую ждали от биатлонной команды, была выиграна, поэтому далее соревновались уже с меньшим давлением.

После Олимпиады в Сочи эти биатлонистки только четыре раза выступали вместе. Это связано с тем, что Вита Семеренко пропускала почти три сезона и вернулась на этапы Кубка мира только в сезоне 2017/18.

Победа на фоне Революции достоинства

Еще до Олимпийских игр в Киеве, а затем и по всей Украине начались протесты, которые в конечном итоге привели к бегству уже экс-президента Виктора Януковича.

Когда девушки-биатлонистки побеждали в Сочи, на киевском Майдане независимости попрощались с героями Небесной сотни. Среди тех, кто за день до этого рисковал жизнью под беркутовскими пулями, был тогда ещё муж Пидгрушной Алексей Кайда. Можно представить, с какими чувствами выступала Елена.

В знак поддержки людям на баррикадах горнолыжница Богдана Мацьоцька снялась с соревнований и вернулась в Украину, а биатлонисты после завоевания "золота" в эстафете пресс-конференцию начали с минуты молчания.



Фото biathlon.com.ua

"До последнего момента я читала свою почту, в которой говорилось о "девушки, стартуйте и побеждайте для всех нас, для Украины". Мы довольны, что народ Украины вернется домой счастливыми. Наконец, что-то хорошее произошло для нашей страны", – сказала тогда капитан Елена Пидгрушная.

Кроме того, спортсмены обратились в МОК, чтобы выступить с черными повязками из-за гибели людей во время столкновений в Киеве 18 февраля, но получили отказ.

Первая медаль в истории Украины

12 февраля 1994 года в Норвегии открылись 17-е зимние Олимпийские игры. Именно в Лиллехаммер наша страна впервые отправилась как независимое государство и получила первую в самостоятельной истории медаль – на дистанции 7,5 км биатлонистка Валентина Цербе-Несина выиграла "бронзу".



Валентина Цербе-Несина (справа) / Фото AP

На самом деле Валентина Цербе и не должна была участвовать в спринте, ставшем для нее бронзовым. Однако в последний момент вместо Елены Петровой тренеры сделали ставку на 25-летнюю уроженку Житомирской области.

Накануне Олимпиады я находилась на самоподготовке – ехать на соревнования не собиралась. Прибыла в декабре на отбор, дважды выиграла гонку. Тренеры качали головой: "Случайно". Мол, лошадей на переправе не меняют, в состав меня не возьмут. Кто-то удивлялся и придумывал, как будто я чего-то наелась – намекали на допинг,

– вспоминала Цербе-Несина в интервью "Футбол 24".

Медаль, в которую никто не верил

Бесспорно об успешном выступлении Цербе в спринте речь не шла. Хотя ее личный тренер Николай Зоц, который остался дома, не раз подчеркивал подопечной: "Твой соперник – стрелка секундомера. Она бежит, а ты должна ее догнать и перегнать". И украинке это удалось. В итоге лишь две биатлонистки из топ-10 финишировали без промахов. В том числе, и Цербе.

Валентина Адамовна вспоминает, как незадолго до финиша один из украинских тренеров по-особенному подбадривал биатлонистку: "Валя, спокойно. Молодец! Дойди до финиша, экономь силы на эстафету". О медалях в тот момент никто и не задумывался.

В итоге все решили секунды. Олимпийской чемпионкой стала фаворитка – канадка Мириам Бедар. Второй финишировала белоруска Светлана Парамыгина. Цербе проиграла 1,2 секунды Бедар и 0,1 секунды Парамигиной. Четвертой завершила гонку казашка Инна Шешкиль, которую украинка опередила на 3,9 секунды. Перед самым финишем Шешкиль не повезло – палка попала между лыжи, Инна не удержала равновесие и упала.

Церемония награждения Валентины Цербе-Несиной: смотрите видео

"Я тоже чуть не взлетела на одном повороте. Все из-за деревянных заградительных треугольников. На автопилоте на вираже чуть не въехала туда лыжей. Спасли миллиметры", – отметила Цербе-Несина.

"Серебро" с привкусом "золота"

В 1998 году биатлонистка Елена Петрова стала единственной украинкой, которая могла поднять на пьедестал Олимпиады в японском городе Ногано. Олимпийское "серебро" Петрова завоевала в индивидуальных гонках на 15 километров.



Елена Петрова / Фото НОК Украины

За свою неудачу в Норвегии Елена Петрова сполна реабилитировалась через четыре года на Играх в японском Нагано. Если в Лиллехаммере украинка не сумела добраться до финиша, сбившись с дистанции, то в Нагано гонку Петрова провела просто блестяще. При этом, надо отметить, что еще в первой "лежке" Петрова допустила один промах и, как следствие, почти всю дистанцию вынуждена была догонять конкуренток.

Зато на всех других огневых рубежах Елена отстреляла "чисто", добравшись до финиша с одним штрафным кругом. Столько же было у олимпийской чемпионки из Болгарии Катарины Дафовской, которой Петрова проиграла ходом, и немки Уши Дизль.

Интересная ситуация произошла перед самым стартом гонки. Как оказалось, серебряную медаль Нагано-1998 Петрова выиграли с палками другой украинской биатлонистки – Елены Зубриловой. Елена объяснила эту ситуацию так:

Когда после финиша всех спортсменов я получала поздравления с завоеванием олимпийской медали, ко мне подошла Елена Зубрилова и с улыбкой говорит: "Лена, может, теперь обменяемся палками?"



Все это произошло в порыве переживаний и волнений, что я вообще могла опоздать на дистанцию, ведь до моего старта оставалось мало времени, а лыжи еще не были подготовлены. Когда получила лыжи, как оказалось, схватила именно ее палки, а разница в их ростовке была всего два сантиметра.

Петрова – одна из самых титулованных украинских биатлонисток. Кроме "серебра" в Ногано, она – многократный призер чемпионатов мира, а также многократная чемпионка и призер этапов Кубка мира.

"Бронза" Турина-2006

Еще одну олимпийскую медаль сборной Украины по биатлону принесла на следующих Играх в Турине натурализованная россиянка Лилия Вайгина-Ефремова. Первая и единственная Олимпиада в ее карьере стала главным спортивным достижением.



Лилия Вайгина-Ефремова / Фото biathlon.com.ua

Интересный факт. Вайгина-Ефремова до 2002 года выступала за сборную России, но, не попав в состав команды на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, переехала в Беларусь. В 2003 году перебралась в Украину и таки попала на Олимпиаду.

В спринтерских гонках на 7,5 километра Лилия смогла отстреляться без промахов и на считанные доли секунд обошла соперниц, которые претендуют на "бронзу". После финиша Ефремова просто упала на снег без сил.

Вайгина-Ефремова уступила 6,6 секундами француженке Флоранс Баверель-Робер и 4,2 секундами шведке Анне-Карин Зидек.

Единственная мультимедалистка из Украины

"Бронза" Лилии Ефремовой в Турине восемь лет оставалась последней украинской наградой на зимних Олимпиадах. Неутешительную статистику, и снова в спринте, исправила в Сочи-2014 Вита Семеренко, получившая "бронзу".



Вита Семеренко / Фото Getty Images

Вита осенью болела, а потом потратила немало времени на восстановление. Отсюда и не лучшие результаты в генеральной классификации Кубка мира и, возможно, не самые оптимистичные прогнозы относительно украинки на Олимпиаде. Но в самый нужный момент Вита сумела не просто проявить свои лучшие качества, но и доказать, что она – настоящий боец, умеющий выжимать максимум из ситуации.

Отличный ход по дистанции Семеренко дополнила точной стрельбой и до последнего претендовала на "серебро". Но, к сожалению, отыграть несколько секунд у россиянки Ольги Вилухиной ей так и не удалось, хотя еще за полкилометра до финиша украинка по времени была впереди.

Ее результат на 21,7 секунды отстал от результата золотой медалистки Анастасии Кузьминой, выступающей за Словакию.

Семеренко могла получить "серебро"

В 2017 году МОК лишил Вилухину "серебра" из-за допинга – ее медаль должна была перейти Семеренко. Однако впоследствии россиянка выиграла апелляцию, поэтому Вита все же осталась с "бронзой".

Верим, что на Олимпиаде-2022 наши биатлонисты напишут новую страницу украинского спорта. Надеемся, что коронавирус не станет помехой успешному выступлению украинских биатлонистов! Поддерживайте Украину!