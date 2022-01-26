Первая медаль Украины

Для современных украинцев уже привычно, что у нашей страны едва ли не больше шансов получить медаль на любой зимней Олимпиаде в биатлоне. Так уж сложилось, что северная часть Украины подарила нам когорту талантливых биатлонистов.

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На летние Игры 1992 года украинцы ехали еще как представители Объединенной команды. Поэтому именно зимняя Олимпиада 1994 года в норвежском Лиллегаммере была дебютная в истории Украины.

Интересно, что зимние Игры 1994 года впервые происходили не в один год с летними. На дебютной Олимпиаде Украину представляли 37 спортсменов в 10 видах спорта. И символично, что первую медаль сборная Украины завоевала в биатлоне.

Тогда нашу команду спокойно можно было назвать "дрим тим". В сборной Украины была будущая трехкратная чемпионка мира Елена Зубрилова и призер многих чемпионатов мира Елена Петрова.

Самым опытным в нашей сборной были Марина Сколота и на тот момент 25-летняя Валентина Цербе-Несина. Именно Цербе-Несина поспособствовала тому, чтобы флаг Украины впервые побывал на пьедестале почета.

Валентина Цербе-Несина – первая олимпийская медалистка Украины / Фото НОК Украины

На Олимпиаде-1994 года биатлонисты соревновались только в трех дисциплинах – индивидуальной гонке, спринте и классической эстафете.

За секунду от "золота"

После неудачи в "индивидуалке" наши девушки настраивались на спринт. К сожалению, штрафные круги помешали Зубриловой и Сколоте побороться за медали. Зато Цербе-Несина отработала чисто.

Основными соперницами украинки были двукратная олимпийская чемпионка канадка Мириам Бедар и титулованная белоруска Светлана Парамыгина. Они обе пробежали два штрафных круга и на финише Бедар опередила Парамыгину на 1,1 секунды.

Цербе-Несина проиграла канадке всего 1,2 секунды. А от серебряной медали украинку отдели 0,1 секунды.

Медаль вопреки всему

Казалось, что при чистой стрельбе Цербе-Несина была обязана добывать "золото". Но с течением времени спортсменка рассказала, как добывала желанную медаль вопреки всему.

На момент гонки в Норвегии было минус 18 градусов. По словам Цербе-Несина, у нее была одна пара лыж, которая принадлежала Нине Лемеш.

Как сообщало "Суспільне", кроме отсутствия собственных лыж, на отборе в Карпатах она не имела собственных сапог. Также Валентина готовилась без личного тренера, переводчика и массажиста.

Первое "золото" Баюл

Оксана Баюл перед Олимпиадой завоевала "золото" чемпионата мира в 1993-м. На момент Олимпиады украинке было всего 16 лет. Несмотря на медаль мирового первенства, талантливая украинка все равно не была фавориткой игр.

Ожидалось, что "золото" разыграют две американки Тоня Хардинг и Нэнси Керриган. Но перед Олимпиадой разгорелся скандал, который лег в основу художественного фильма "Тоня против всех".

Было установлено, что бывший муж Тони Джефф Гиллоули вступил в сговор с Шоном Экардтом. Они подговорили Шейна Стента сломать ногу Нэнси Керриган.

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Как стало известно впоследствии, Керриган хотели травмировать, чтобы она не поехала на Олимпиаду. Шейн Стент ударил Нэнси полицейской палкой в бедро. Фигуристка избежала тяжелой травмы.

Скандал быстро набрал огласку, но обе спортсменки поехали на Олимпийские игры. В Норвегии Тоню настигла карма: перед выходом на лед в произвольной программе у нее возникли проблемы со шнуровкой, которая порвалась.

Она попыталась начать выступление, но решила не рисковать своим здоровьем и остановилась. Судьи позволили Хардинг выступить со второй попытки, но поставили низкие оценки. В итоге она выбыла из борьбы за награды, заняв 8-е место.

Хотя Баюл не заботили распри соперниц, у украинки также не все было так гладко. За два дня до соревнований Баюл столкнулась с немецкой фигуристкой. Немка своим коньком прорезала Оксанину ногу на 3 сантиметра. Также от удара украинка упала и травмировала копчик.

Смотрите видео легендарного выступления Оксаны Баюл

Бывший министр спорта Украины Валерий Борзов с течением времени рассказал, что, посмотрев на характер травмы, понял, что Оксана выступит. Баюл вышла на лед на уколах и добавила к своему выступлению каскад с двойным тулупом.

Феноменальное выступление украинки не оставило шансов Керриган. Баюл не помнила себя от счастья и рыдала. Вот оно первое "золото" Украины, но прозвучит ли наш гимн?

Организаторы едва не включили гимн России

Все тот же Валерий Борзов рассказал, что вместо гимна Украины мог играть русский. Никто не ждал, что Украина может выиграть "золото", и, по словам Борзова, от Баюл ждали больше неудачи.

В итоге украинская делегация не предоставила запись гимна. После победы организаторы Олимпиады предложили включить гимн России. Тогда Борзов ответил категорическим отказом.

"Понятно, что записи гимна мы организаторам не давали. Поэтому когда спустился в техническую зону ледового дворца, чтобы поздравить Баюл и Змиевскую с победой, наткнулся на высоченного блондина.

Он спрашивал, есть ли кто-то из Украины. Когда я представился, человек предложил: "Поскольку у нас нет записи гимна Украины, не будет проблемой, если в честь Баюл прозвучит гимн России?". "Для вас это пустяк?", – спросил он. Но из-за этой мелочи я бы вернусь домой безработным", – рассказал Борзов.

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Галина Змиевская, тренер Баюл, договорилась с полицейским, который отвез ее в олимпийскую деревню. Там она взяла кассету с записью гимна и привезла ее в зал. На Олимпийских играх впервые зазвучал гимн Украины!

На Играх в Лиллегаммере Украина могла претендовать еще минимум на две награды. Во фристайле Наталья Шерстнева заняла 5-ю строчку. А фигурист Виктор Петренко, который в 1992 году взял "золото" Олимпиады, вообще остановился в шаге от подиума – 4-я позиция.

Первое "серебро"

На Олимпийские игры 1998 года в японский город Нагано Украина отправила уже 56 спортсменов, но соревновалась во все тех же десяти дисциплинах.

Нашей сборной удалось завоевать только одну медаль – впервые в истории зимних Олимпиад Украина получила серебряную награду.

Промах ценой "золота"

Опытная Елена Петрова была одной из лидеров сборной Украины по биатлону. Она родилась в Удмуртии (Россия) и на чемпионате СССР познакомилась с тренером из Украины Романом Бондарчуком. Именно он пригласил Петрову в Украину, которая в 18 лет переехала в Сумы.

Петрова выиграла медаль Олимпиады в своей любимой дисциплине – индивидуальной гонке. Свою медаль Елена получила не без доли везения.

В интервью sport.ua она рассказала, что перед стартом индивидуальной гонки перепутала свои палки с палками Елены Зубриловой.

"Мне надо было уже бежать на старт, я стартовала раньше чем Елена Зубрилова. Так получилось, что я случайно взяла палки Зубриловой. Она ниже меня на четыре сантиметра, соответственно палки покороче.

Я не знаю, конечно, как Лена тогда добежала, но после той ситуации я свои палки решила укоротить до того размера, с которыми выступала Зубрилова. Я поняла, что они удобны для меня. Я даже не заметила, как пробежала, финишировала, а потом в конце, когда соревнования закончились, я узнала, что бежала с палками Елены Зубриловой", – рассказала Петрова.

Елена Петрова / Фото biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка могла получить и золотую награду, ведь проиграла Екатерине Дафовской из Болгарии всего 17 секунд. Помешала победе Петровой одна штрафная минута.

Сборная Украины завоевала только одну медаль в Японии, но имела все шансы на еще две награды. Бронзовый призер чемпионата мира Ирина Тараненко-Тереля дважды остановилась в шаге от подиума в лыжных гонках.

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В персьюте на 10 километров украинка на финише проиграла представительнице Чехии Катержине Ноймановой всего 3 секунды. В классической гонке на 15 километров Тараненко-Тереля также была четвертой, но на этот раз от подиума ее отделили аж 17 секунд.

Олимпийские игры 2002 года в американском Солт-Лейк-Сити сборная Украины провалила, не завоевав ни одной медали. Нашу сборную представили до сих пор рекордные 68 спортсменов в 11 дисциплинах.

Ближайшие к медалям были Валентина Шевченко, которая в лыжных гонках на дистанции 30 километров заняла 5-ю строчку, и Станислав Кравчук. Во фристайле он финишировал также на 5-м месте.

Бронзовый Турин

После неудачной Олимпиады украинцы сумели несколько реабилитироваться в итальянском Турине на Играх 2006 года.

Первую медаль той Олимпиады для Украины завоевала биатлонистка Лилия Вайгина-Ефремова. До 2002 года она выступала за Россию, однако из-за неудачных результатов пропустила Олимпийские игры 2002.

В Украине Вайгина-Ефремова оказалась транзитом из-за команды Беларуси. Лилия также не демонстрировала особо выдающихся результатов в личных гонках. До Олимпиады ее лучшим выступлением было третье место на Кубке мира в спринте.

Тогда Вайгина-Ефремова оказалась в сборной с Еленой Петровой, Ниной Лемеш и Оксаной Хвостенко. И именно ей удалось завоевать бронзовую медаль в спринте.

Лилия Вайгина-Ефремова / Фото Getty Images

По словам биатлонистки, в день знакового спринта она проснулась с болью в голове и ощущением усталости. Из-за этого Лилия не думала, что будет бороться за высокие позиции. Рассчитывала на попадание в топ-10.

Но в итоге Вайгина-Ефремова с чистой стрельбой финишировала третьей. От первого места, которое заняла француженка Флоранс Баверель-Робер, Лилию отделили 6,6 секунды.

Второе место досталось шведке Анна-Карин Зидек, которой Вайгина-Ефремова проиграла 4 секунды. Украина стартовала после обеих соперниц, поэтому и обидно, что на финише ей не удалось немного прибавить.

Украинка едва не украла медаль у украинки

В 2002 году титулованная украинка Елена Зубрилова сменила гражданство, перейдя в сборную Беларуси. Именно она едва не лишила медали Украину.

В спринте Зубрилова финишировала на 5-м месте. На финише Елена проиграла Вайгиной-Ефремовой всего 3 секунды.

Интересно, что в Турине Вайгина-Ефремова имела все шансы стать двукратным призером, ведь по результатам спринта проходил персьют. К сожалению, три штрафных круга отбросили украинку на восьмую строчку.

Романтичная "бронза" Украины

Со времен Оксаны Баюл Украина потеряла авторитет в фигурном катании, который полностью перешел к России. Чтобы претендовать на высокие позиции, украинцам нужно демонстрировать идеальное выступление. Зато на ошибки россиян могут и закрыть глаза.

Елена Грушина и Руслан Гончаров – одесская пара, которая принесла Украине бронзовую награду на Играх в Турине.

С ранних лет Елена и Руслан начали встречаться. До карьеры фигуриста Гончаров мог стать футболистом или хоккеистом. Он шутил, что Черноморец, возможно, потерял хорошего игрока.

Мама Руслана мотивировала сына кататься на коньках, обещая отдать на хоккей. Но на самом деле в ее планах было сделать из сына фигуриста. В итоге история Елены и Руслана началась в 90-х. Парень стал вторым партнером для Грушиной и вынужден был выходить на ее уровень.

Пару обучали лучшие тренеры на постсоветском пространстве. После одесской школы фигурного катания они попали к Наталье Линичук и Геннадию Карпоносову, которые были специалистам именно по танцам.

Выступление Грушиной и Гончарова в Турине – видео

Впоследствии их пути пересеклись с именитой россиянкой Татьяной Тарасовой. Также Елена и Руслан тренировались в США.

К медали Олимпийских игр украинцев привел Николай Морозов, который был экспертом по хореографии. Путь за наградой Грушина и Гончаров начали не слишком удачно, заняв 5-е место в обязательном танце.

Украинцы отыгрались в оригинальном и свободном танце. В обеих дисциплинах они заняли третьи места и вырвали "бронзу".

Сырой для Украины была Олимпиада 2010 года в канадском Ванкувере. На Игры отправилось 47 спортсменов в 9 дисциплинах. Однако никто не смог завоевать медаль.

Ближайшим к награде был биатлонист Андрей Дериземля.

В мужском спринте Дериземля занял 5-е место. Андрей потерял награду из-за двух штрафных кругов. Потенциально украинец мог даже рассчитывать на "золото".

"Бронза" по цене "золота"

В 2014 году Олимпийские игры принимал российский город Сочи. Тогда Олимпиада для украинцев отошла на второй план. В Украине продолжалась Революция Достоинства, в которой отстаивался демократический и европейский вектор Украины. Украинцы вышли бороться против российских марионеток.

Как показало время, угрозу нес не только внутренний враг, но и внешний. Несмотря на домашнюю Олимпиаду, Россия вторглась в Крым и начала аннексию украинского полуострова, после чего еще и оккупировала часть Луганской и Донецкой областей.

Несмотря на сложное политическое положение, Украина отправилась в Сочи в составе 43-х спортсменов. Ждать медали долго не пришлось.

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Все надежды Украины на Олимпиаде были связаны с биатлоном, ведь наша команда приехала в мощном составе сестер Семеренко, Елены Пидгрушной (Билосюк) и Юлии Джимы.

Первую награду Украине принесла Вита Семеренко в спринте. Вита выиграла медаль вопреки всему, а не благодаря.

В начале сезона биатлонистка болела, из-за чего пропустила значительную часть предсезонной подготовки. В итоге Семеренко тяжело набирала форму. А во время Игр в Сочи "вылезли" проблемы со спиной.

В спринте на Олимпиаде Семеренко решила рискнуть и стартовать 62-й – это четвертая группа. Обычно биатлонисты предпочитают начинать гонку несколько раньше, пока трасса в хороших кондициях.

Вита Семеренко / Фото biathlon.com.ua

Семеренко взяла спокойный темп, не демонстрируя высокую скорость на первом круге. На двух стрельбах Семеренко отработала чисто и претендовала на медали. На последнем круге тренеры сообщили биатлонистке актуальную информацию и она начала прибавлять.

В итоги Вита финишировала третьей, проиграв россиянке Ольге Вилухиной всего 1,8 секунды за "серебро". После этого для Семеренко началось ожидание. Нужно было, чтобы финишировали и другие соперницы.

Сбросить Виту с подиума могла итальянка Доротея Вирер, стартовавшая 64-й. Доротея также отработала чисто, но проиграла Вите 10 секунд. После финиша всех конкуренток Вита не помнила себя от счастья и расплакалась рядом с тренером.

В 2017 году МОК лишил Вилухину "серебра" из-за допинга. Однако россиянка выиграла в апелляции, поэтому Семеренко все-таки осталась с "бронзой".

Самое ценное "золото" Украины

Как и было сказано выше, в лице сестер Семеренко, Пидгрушной и Джимы, Украина претендовала не просто на медали в женской эстафете, а на "золото".

Эстафету в сборной Украины начинала Вита Семеренко. Она передала эстафету Юлии Джиме третьей. По итогам второго этапа Джима благодаря феноменальной стрельбе и прекрасному ходу сделала для Украины преимущество в 12 секунд.

Валентина Семеренко после чистой первой стрельбы на третьем этапе уже имела более 40 секунд преимущества над преследовательницами. Однако после "стойки" преимущество Семеренко уменьшилось вдвое.

Сборная Украины по биатлону / Фото biathlon.com.ua

Валентина использовала все три запасных патрона и, к счастью, избежала штрафных кругов. На последнем этапе Елена Пидгрушная подпустила россиянку Вилухину и норвежку Тура Бергер. Решающим моментом гонки была последняя стрельба.

Елена отработала быстро и чисто и уверенно привела Украину ко второму за 20 лет "золоту" на зимних Олимпийских играх. Россия финишировала второй, но государство-агрессора впоследствии лишили награды из-за допинга Ольги Зайцевой.

Единственное "золото" в Пхенчхане

На Олимпийские игры 2018 года Украина отправилась в самом маленьком за всю свою историю составе – 33 спортсмена. Традиционно украинцы ждали медалей в биатлоне, однако на этот раз наши девушки подвели.

Неожиданно для всех "выстрелил" Александр Абраменко. Он доказал, что в Украине существует фристайл.

Абраменко долгое время шел к медали, потерпев неудач на трех предыдущих Олимпиадах: 27-е место в Ванкувере, 24-е в Турине и 6-е в Сочи. Однако прогресс нельзя было не заметить.

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Перед Играм 2018 Абраменку удалось стать первым в истории Украины победителем Кубка мира в лыжной акробатике. Но не все было так оптимистично.

Во время подготовки к сезону 2016/2017 перед Олимпиадой украинец получил травмы. Спортсмен выполнял прыжок с приземлением на воду. После неудачного приземления порвал крестообразные связки, мениск и боковую связку. К счастью, ему удалось побороть травму, но на это ушел целый год. Спортсмену сделали операцию и на полгода запретили заниматься спортом. Только 1 апреля 2017 года у него закончился реабилитационный период.

Также у Абраменко были и проблемы с материальной базой для подготовки. Первые шаги во фристайле он делал в Николаеве. За то, что трамплин в городе был в аварийном состоянии, спортсмену пришлось готовиться к Играм за рубежом.

На победной Олимпиаде украинец квалифицировался в финал с четвертым результатом. Финал соревнований оказался чрезвычайно сложным.

Александр Абраменко / Фото Getty Images

В первом раунде выступили 12 спортсменов и Абраменко занял третье место. Во втором раунде соревновались девять фристайлистов и Александр прошел в решающий финал с четвертой позиции.

Комплекты медалей в суперфинале разыгрывала шестеро спортсменов. Абраменко выполнил прыжок Back Full-Full-Double Full и набрал лучшую сумму баллов – 128,51. Украинец опередил представителей сборной Китая Цзя Цзун'яна и олимпийского спортсмена из России – Илью Бурова.

Для Украины это было первое "золото" из фристайла в истории Олимпийских игр.

Вообще за всю историю Украина завоевала 8 медалей на зимних Олимпийских играх – 3 "золота", одно "серебро" и четыре "бронзы".