Безперспективное начало

Баюл познакомилась с фигурным катанием еще в четыре года. Правда тогда никто не смог и подумать, как много решит эта встреча. Ее комплекция и неуклюжие движения только подчеркивали то, что спорт не для нее. Но уже в семь лет чемпионские задатки девочки были изрядно заметны.

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Мастерство юной Баюл лишь прогрессировало. В 12 лет она дебютировала на чемпионате СССР, но зацепиться за пьедестал ей не удалось. Поставить крест на ее карьере могли семейные трудности.

Уже через год после ее дебюта в профессиональном спорте у нее умерла мама Марина Баюл, которая болела раком. Вскоре не стало и бабушки девочки.

Сначала Оксаной занимался ее тренер Станислав Коритек, но вскоре он уехал работать в Канаду. Юная фигуристка осталась совсем одна.

К счастью, о Баюл позаботились тренера Валентин Николаев и Галина Змиевская. Именно они перевезли девочку из Днепра в Одессу. Поэтому спортивная карьера Оксаны продолжается.

Путь к первой Олимпиаде

В 14-летнем возрасте Баюл попробовала свои силы на чемпионате СССР, где замкнула топ-10. Мог ли кто тогда подумать, что уже через менее чем 3 года девушка одерживает победу на Олимпийских играх? Вероятно, что нет.

И для этого было несколько причин, одной из которых является высокая конкуренция в составе СССР. Поэтому талантливой фигуристке прочили выступление на Олимпийских играх лишь в 1998 году.

Оксана Баюл / Фото из инстаграма фигуристки

Сама спортсменка не раз отмечала, что распад Советского Союза и Независимость Украины изрядно повлияли на ее карьеру. Потому как при таких условиях вряд ли девушке нашлось бы место в составе олимпийской сборной.

Уже в 1993-м в 15-летнем возрасте Баюл заявляет о себе на международной арене. Девушка дебютирует на чемпионате Европе, где завоевывает серебряную награду. Лучше ее была только представительница Франции Сурия Бонали.

В том же году украинка дебютирует на чемпионате мира в Праге, где одерживает сенсационную победу. К тому же Оксане удалось торжествовать с первой попытки.

"Украла" победу у американки

И даже статус действующей чемпионки мира не делал Баюл фавориткой Олимпиады-1994. Все эксперты пророчили победу американке Нэнси Керриган.

Незадолго до Олимпийских игр на главную фаворитку было совершено нападение. В деле был причастен бывший муж Тони Хардинг, которая была коллегой по сборной Нэнси.

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На фоне неприятного инцидента американка была одной из самых известных атлеток Игр в Лиллегаммере. Поэтому победа Керриган должна была стать подвигом воли. Да и счастливый конец нелегкой дороги к Олимпиаде был бы тоже весьма кстати. Однако 16-летняя украинка имела свои планы.

По прибытии в Норвегию тренер Оксаны Галина Змиевская постоянно за ней следила. Наставница даже не пустила фигуристку на церемонию открытия Олимпийских игр. Змиевская беспокоилась, что Баюл может заболеть. Поскольку в Лиллегаммере было довольно холодно, а надлежащей экипировки сборная Украины тогда еще не имела.

Оксана Баюл / Фото из инстаграма спортсменки

Но, к сожалению, без проблем все же не обошлось. На тренировке перед произвольной программой Баюл столкнулась с немкой Таней Шевченко.

Украинка серьезно травмировала ногу, пришлось даже накладывать швы. К тому же она еще повредила и спину. Участие в Играх было под вопросом. Тренера сомневались, что 16-летняя фигуристка сможет выступить в Лиллегаммере.

Триумф со слезами

И все же Баюл принимает решение выйти на лед, напичкавшись обезболивающими. Оксана продемонстрировала свою силу воли и невыносимую жажду к победе, девушка за всю программу не подала вида, что ее что-то беспокоит.

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Сперва на лед вышла главная фаворитка Нэнси. Американке удалось успешно выступить. Она не скрывала своего удовольствия от удачно выполненной программы. Судьи тоже не обделили фигуристку.

Фанаты бурными аплодисментами приветствовали главную претендентку на награду. Не успел утихнуть шум болельщиков, как на лед вышла 16-летняя украинка.

Оксана Баюл / Фото из инстаграма чемпионки

Длительная пауза. Страх, что что-то пойдет не так. Наконец. Зазвучала музыка Чайковского.

Вероятно, никто не догадывается, что юная фигуристка перед выступлением получила инъекции в спину и ногу. Движения девушки отличались грацией и совершенством. Она не допустила ни одной технической ошибки.

15 последних секунд. Нужно рисковать.

Уже на финише своего выступления Оксана добавила в программу еще и каскад с двойным тулупом. Ей все удалось.

Видео выступления украинки

Мнение судей разделилось. Четверо отдали первенство Нэнси, четверо – Оксане. Переломным стал балл за артистичность от немецкого судьи Яна Хоффмана. Он отдал первенство именно украинке.

Так! Баюл получила важное первое "золото".

Ехали за гимном в Олимпийскую деревню

Юная украинская спортсменка не могла сдержать эмоций после того, как увидела оценки за свое выступление. Девушка расплакалась на плече Галины Змиевской. Похоже, что она сама не верила в свою победу.

По окончании соревнований Баюл объявили олимпийской чемпионкой. Украинку ожидала церемония награждения, которая значительно затянулась.

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Организаторы Олимпийских игр-1994 не подготовили гимн и флаг Украины. Тогда никто и подумать не смог, что кто-то из украинцев возглавит пьедестал.

Взамен они предложили некую альтернативу – включить гимн России. Тогдашний президент НОК Украины Валерий Борзов сразу отказался от такого предложения.

Баюл после возвращения из Лиллегаммера / Фото из инстаграма Оксаны

Закончилось все тем, что тренер Баюл Змиевская отправилась вместе с полицейскими в олимпийскую деревню, чтобы забрать кассету с записью гимна.

Не благодаря, а вопреки украинский гимн впервые прозвучал на Олимпийских играх. Тоже самое касалось и победы Оксаны.

Испытание славой

Ослепленная невероятным успехом 16-летняя Баюл была убеждена, что победа в Лиллегаммере на нее никак не повлияет. Но девушка ошиблась.

После триумфального выступления на Играх украинка вместе с тренером переехали в США. Фигуристка стала выступать среди профессионалов. Однако испытание славой и богатством Оксане не удалось пройти.

Девушка регулярно начала употреблять алкоголь. Позже она призналась, что именно он ослаблял ее эмоции, когда у нее было множество проблем.

В 1997-м в состоянии алкогольного опьянения украинка попала в аварию. К счастью, никто из участников ДТП не пострадал.

Семья Баюл / Фото из инстаграма олимпийской чемпионки

На момент аварии Баюл еще не исполнился 21 год – до этого возраста в США запрещено употреблять алкоголь. Оксана согласилась с обвинениями полиции и попала в специальную программу для алкозависимых.

Впоследствии украинке удалось победить алкоголизм. Она снова начала выступать на различных шоу в США. Оксана параллельно занималась еще бизнесом, а также написала несколько книг.

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В 2010-м обладательница первого олимпийского "золота" во времена Независимой Украины вернулась на родину. Она хотела развивать фигурное катание в стране. Однако у нее возникли разногласия с бывшим тренером и местной федерацией. Поэтому она вернулась в США.

Оксана Баюл замужем и воспитывает дочь, которую учит фигурному катанию.

Видео с тренировки Баюл и ее дочери

Смена гражданства

В августе 2021-го года в своем инстаграме Баюл сообщила, что отказалась от украинского гражданства. Накануне 30-летия Независимости Украины.

Баюл опубликовала пост в сети, где она пожаловалась, что Президент Украины Владимир Зеленский не пригласил ее на празднование.