Медальные шансы
Уже по доброй традиции спортсмены начинают соревноваться еще до церемонии открытия Олимпиады. На этот раз участники вышли на олимпийские стадионы еще 2 февраля. Сборные стартовали в керлинге, сообщает 24 канал.
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Ежедневно на Олимпийских играх-2022 будут разыгрывать в среднем 4 – 7 комплектов наград. Будут дни, которые будут более щедры медалями – разыграют 9 комплектов наград.
Сформировали для вас расписание соревнований, во время которых будут определены олимпийские чемпионы и призеры. Внимание украинцев будет наиболее приковано к биатлонным гонкам. Также после "золота" Александра Абраменко в Пхенчхане-2018 в Украине будут следить за соревнованиями по фристайлу.
Также стоит следить за выступлениями нашего скелетониста Владислава Гераскевича, который в этом сезоне сильно прибавил в результатах.
- 5 февраля (6 комплектов медалей)
09:45 – Лыжные гонки. Женщины, 7,5 километра+7,5 километра, скиатлон.
10:30 – Конькобежный спорт. Женщины, 3 000 метров.
11:00 – Биатлон. Смешанная эстафета.
13:35 – Прыжки на лыжах с трамплина. Женщины, средний трамплин NH.
14:40 – Фристайл. Мужчины, могул.
15:26 – Шорт-трек. Смешанная эстафета.
- 6 февраля (7 комплектов медалей)
04:24 – Сноуборд. Женщины, слоупстайл.
05:00 – Горнолыжный спорт. Мужчины, скоростной спуск.
09:00 – Лыжные гонки. Мужчины, 15 километров+15 километров, скиатлон.
10:30 – Конькобежный спорт. Мужчины, 5 000 метров.
14:00 – Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, средний трамплин NH.
14:40 – Фристайл. Женщины, могул.
15:15 – Санный спорт. Мужчины, сани-одиночки.
- 7 февраля (8 комплектов медалей)
05:35 – Фигурное катание. Командный турнир.
06:54 – Сноуборд. Мужчины, слоупстайл.
07:45 – Горнолыжный спорт. Женщины, гигантский слалом.
10:30 – Конькобежный спорт. Женщины, 1 500 метров.
11:00 – Биатлон. Женщины, 15 километров+15 километров, индивидуальная гонка.
14:46 – Шорт-трек. Женщины, 500 метров.
14:51 – Прыжки на лыжах с трамплина. Смешанные команды.
14:58 – Шорт-трек. Мужчины, 1 000 метров.
- 8 февраля (10 комплектов медалей)
04:45 – Фристайл. Женщины биг-эйр.
05:00 – Горнолыжный спорт. Мужчины, супергигант.
09:50 – Сноуборд. Женщины, параллельный гигантский слалом.
09:57 – Сноуборд. Мужчины, параллельный гигантский слалом.
10:30 – Биатлон. Мужчины, 20 километров, индивидуальная гонка.
12:30 – Лыжные гонки. Женщины, спринт, свободный стиль.
12:30 – Конькобежный спорт. Мужчины, 1 500 метров.
12:55 – Лыжные гонки. Мужчины, спринт, свободный стиль.
14:05 – Керлинг. Дабл-микст.
15:35 – Санный спорт. Женщины, сани-одиночки.
- 9 февраля (6 комплектов медалей)
05:45 – Фристайл. Мужчины, биг-эйр.
07:45 – Горнолыжный спорт. Женщины, слалом.
09:50 – Сноуборд. Женщины, кросс.
10:00 – Лыжное двоеборье. Мужчины, малый (нормальный) трамплин + гонка 10 километров.
15:20 – Шорт-трек. Мужчины, 1 500 метров.
15:35 – Санный спорт. Мужчины, сани-двойки.
- 10 февраля (8 комплектов медалей)
03:30 – Фигурное катание. Мужчины, одиночные катания.
04:24 – Сноуборд. Женщины, хафпайп.
08:15 – Горнолыжный спорт. Мужчины, комбинация.
09:00 – Лыжные гонки. Женщины 10 километров, классический стиль.
09:20 – Сноуборд. Мужчины, кросс.
13:00 – Фристайл. Смешанная команда, воздушная акробатика.
14:00 – Конькобежный спорт. Женщины, 5 000 метров.
15:30 – Санный спорт. Командная эстафета.
- 11 февраля (6 комплектов медалей)
04:24 – Сноуборд. Мужчины, хафпайп.
09:00 – Лыжные гонки. Мужчины, 15 километров, классический стиль.
10:00 – Конькобежный спорт. Мужчины, 10 000 метров.
11:00 – Биатлон. Женщины, 7,5 километра, спринт.
14:20 – Скелетон. Мужчины, одиночки.
14:43 – Шорт-трек. Женщины, 1 000 метров.
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- 12 февраля (6 комплектов медалей)
04:00 – Сноуборд. Смешанные команды, кросс.
09:30 – Лыжные гонки. Женщины, 4х5 километров, эстафета.
10:53 – Конькобежный спорт. Мужчины, 500 метров.
11:00 – Биатлон. Мужчины, 10 километров, спринт.
14:00 – Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, большой трамплин LH.
14:20 – Скелетон. Женщины, одиночки.
- 13 февраля (7 комплектов медалей)
04:15 – Горнолыжный спорт. Мужчины, гигантский слалом.
09:00 – Лыжные гонки. Мужчины, 4х10 километров, эстафета.
11:00 – Биатлон. Женщины, 10 километров, гонка преследования.
12:45 – Биатлон. Мужчины, 12,5 километра, гонка преследования.
13:44 – Шорт-трек. Женщины, 3 000 метров, эстафета.
14:14 – Шорт-трек. Мужчины, 500 метров.
15:56 – Конькобежный спорт. Женщины, 500 метров.
- 14 февраля (5 комплектов медалей)
03:15 – Фигурное катание. Танцы на льду.
03:30 – Бобслей. Женщины, монобоб.
03:30 – Фристайл. Женщины, слоупстайл.
13:00 – Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, большой трамплин LH, команды.
13:00 – Фристайл. Женщины, воздушная акробатика.
- 15 февраля (9 комплектов медалей)
03:30 – Сноуборд. Женщины, биг-эйр.
03:30 – Фристайл. Мужчины, слоупстайл.
05:00 – Горнолыжный спорт. Женщины, скоростной спуск.
07:00 – Сноуборд. Мужчины, биг-эйр.
08:30 – Конькобежный спорт. Женщины, 2 400 метров, командная гонка.
10:00 – Лыжные гонки. Мужчины, большой трамплин + гонка 10 километров.
11:00 – Биатлон. Мужчины, 4х7,5 километра, эстафета.
13:52 – Конькобежный спорт. Мужчины, 3 200 метров, командная гонка преследования.
14:15 – Бобслей. Мужчины, экипажи-двойки.
- 16 февраля (7 комплектов медалей)
09:15 – Горнолыжный спорт.
09:45 – Биатлон. Женщины, 4х6 километров, эстафета.
11:00 – Лыжные гонки. Женщины, командный спринт, классический стиль.
11:50 – Лыжные гонки. Мужчины, командный спринт, классический стиль.
13:00 – Фристайл. Мужчины, воздушная акробатика.
14:44 – Шорт-трек. Мужчины, 5 000 метров, эстафета.
15:18 – Шорт-трек. Женщины, 1 500 метров.
- 17 февраля (6 комплектов медалей)
04:30 – Горнолыжный спорт. Женщины, комбинация.
06:10 – Хоккей на льду. Женщины.
08:00 – Фристайл. Женщины, ски-кросс.
10:00 – Лыжное двоеборье. Мужчины, командное первенство, трамплин+эстафета 4x5 километров.
10:30 – Конькобежный спорт. Женщины, 1 000 метров.
12:00 – Фигурное катание. Женщины, одиночное катание.
- 18 февраля (4 комплекта медалей)
03:30 – Фристайл. Женщины, хафпайп.
05:45 – Фристайл. Мужчины, ски-кросс.
10:30 – Конькобежный спорт. Мужчины, 1 000 метров.
11:00 – Биатлон. Мужчины, 15 километров, масс-старт.
- 19 февраля (9 комплектов медалей)
03:30 – Фристайл. Мужчины, хафпайп.
05:00 – Горнолыжный спорт. Командное первенство.
08:00 – Лыжные гонки. Мужчины, 50 километров, масс-старт, свободный стиль.
08:05 – Керлинг. Мужчины.
10:30 – Конькобежный спорт.
11:00 – Биатлон. Женщины, 12,5 километра, масс-старт.
11:00 – Конькобежный спорт.
13:00 – Фигурное катание. Спортивные пары.
14:00 – Бобслей. Женщины, экипажи-двойки.
- 20 февраля (4 комплекта медалей)
03:05 – Керлинг. Женщины.
03:30 – Бобслей. Мужчины, экипажи-четверки.
06:10 – Хоккей на льду. Мужчины.
08:30 – Лыжные гонки. Женщины, 30 километров, масс-старт, свободный стиль.
Закрытие зимних Олимпийских игр-2022.