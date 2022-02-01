Церемония открытия Олимпийских игр состоится 4 февраля. Биатлонные гонки продлятся с 5 по 19 февраля. Спортсмены сразятся на новой биатлонной трассе, на которой до сих пор никогда не выступали.
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Всего биатлонистов в Пекине ждет 11 гонок. Спортсмены будут соревноваться в шести дисциплинах: смешанная эстафета, индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования, классическая эстафета, масс-старт.
Расписание биатлона на Олимпийских играх-2022
5 февраля
- Смешанная эстафета – начало в 11:00
7 февраля
- Женская индивидуальная гонка – начало в 11:00
8 февраля
- Мужская индивидуальная гонка – начало в 10:30
11 февраля
- Женский спринт – начало в 11:00
12 февраля
- Мужской спринт – начало в 11:00
13 февраля
- Женская гонка преследования – начало в 11:00
- Мужская гонка преследования – начало в 12:45
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15 февраля
- Мужская эстафета – начало в 11:00
16 февраля
- Женская эстафета – начало 09:45
18 февраля
- Мужской масс-старт – начало в 11:00
19 февраля
- Женский масс-старт – начало в 11:00
Стоит знать Кто представит Украину на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине: имена и виды
Состав женской сборной Украины
- Елена Белосюк
- Юлия Джима
- Валентина Семеренко
- Дарья Блашко
- Ирина Петренко.
Состав мужской сборной Украины
- Дмитрий Пидручный
- Антон Дудченко
- Богдан Цымбал
- Артем Прима
- Артем Тищенко.