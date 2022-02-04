Сборная Украины в этой гонке выступит в следующем составе: стартером команды будет Валя Семеренко, за ней Юлия Джима и Артем Прима, а финишером будет Дмитрий Пидручный.
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Состав сборной Украины:
- Валентина Семеренко
- Юлия Джима
- Артем Прима
- Дмитрий Пидручный
Запасной в составе женской команды Дария Блашко. Замены еще можно производить, если возникнут форсмажорные ситуации. Напомним, что Елена Белосюк получила положительный тест на COVID-19.
Украина уже выступала таким составом
Именно в такой четверке Украина выступала дважды, однако с разными расстановками по этапам. В сезоне 2021/22 на этапе Кубка мира в Обергофе первыми стартовали мужчины, за ними – женщины (Прима – Пидручный – Семеренко – Джима) – Украина финишировала десятой.
А на чемпионате Европы в сезоне 2020/21 именно в "олимпийском составе" Украина завоевала "золото".