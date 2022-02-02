Уникальность деревни
Уже 4 февраля 2022 года состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Праздничное событие примет Национальный стадион "Птичье гнездо". Правда, на самой арене не будут проходить спортивные соревнования, а будет использоваться она только для церемоний открытия и закрытия Олимпиады-2022.
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Все олимпийские объекты будут поделены на 3 кластера, поэтому Олимпийская деревня будет не одна, а целых три – в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу.
В городе-хозяине будут проходить все ледовые соревнования, а также выступления по фристайлу и сноуборду. Поселок в Пекине будет насчитывать 20 жилых зданий общей площадью 330 тысяч квадратных метров и будет разделен на жилую и операционную зоны. 2300 спортсменов и официальных лиц смогут проживать на этой территории.
Объекты в Пекине
- Национальный стадион
- Пекинский национальный плавательный комплекс
- Государственный Дворец спорта Пекина
- Спортивный центр "Укесон"
- Столичный Дворец спорта
- Национальный конькобежный стадион
- Трамплин "Биг-эйр Шоген"
- Олимпийская деревня Пекина
Что касается других мест Олимпийских деревень, то Яньцин сможет у себя расселить 1430 спортсменов, а также официальных лиц. В этом секторе будут проживать атлеты, специализирующиеся на горнолыжном и санном спорте, а также в скелетоне и бобслее.
Олимпийская деревня / Фото twitter.com/Beijing2022
Объекты в Яньцине
- Национальный санно-бобслейный центр
- Национальный горнолыжный центр
- Олимпийская деревня Яньцин
Талисман Олимпиады-2022 / Фото twitter.com/Beijing2022
Что касается последнего поселка в Чжанцзякоу, то здесь фанаты увидят соревнования по сноубордингу, фристайлу, биатлону, за которым украинцы будут следить больше всего, беговым лыжам и прыжкам с трамплина.
Объекты в Чжанцзякоу
- Национальный биатлонный центр
- Национальный центр прыжков с трамплина
- Снежный парк Геньтин
- Национальный лыжный центр
- Олимпийская деревня Чжанцзякоу
Все помещения в Олимпийской деревне построены по концепции "здоровое строительство", что обеспечит безопасную локацию для жизни национальных сборных.
Организаторы серьезно отнеслись к здоровью всех команд. В зданиях есть установленные устройства подачи свежего воздуха и мониторинга его качества. Поликлиника оборудована по всем требованиям к международным стандартам.
После завершения Олимпийских и Паралимпийских игр помещения будут сданы под жилье китайцам. Также поселок в Чжанцзякоу будет преобразован в деловой квартал. Так же было со зданиями после летних соревнований в японском Токио.
Украинцы готовы покорять олимпийские вершины
Биатлонисты стали одними из первых, кто прибыл на китайскую землю. 45 спортсменов представят Украину на зимних Олимпийских играх в Пекине. Они будут соревноваться в 12 видах спорта.
Дарья Блашко по прилету поделилась фотографией из комнаты. Как видим, в помещении все напоминает об Олимпиаде-2022.
Дарья Блашко / Фото instagram.com/the_olympic_team_ua
Капитан мужской сборной Дмитрий Пидручный уже изучает не только биатлонную трассу, но и успевает осмотреть Олимпийскую деревню.
Дмитрий Пидручный / Фото instagram.com/the_olympic_team_ua
В Китай уже прилетел Владислав Гераскевич, который вместе с командой попытается переписать историю скелетона Украины.
Команда Гераскевича / Фото instagram.com/m.geraskevych
Украинская сборная по лыжным гонкам уже тоже прибыла в Чжанцзякоу.
Команда по лыжным гонкам / Фото instagram.com/the_olympic_team_ua
Украинский саночник Антон Дукач похвалил организаторов за условия, которые они создали для спортсменов. В Олимпийской деревне есть все необходимое – парикмахерская, прачечные, тренажерные залы, места для развлечений.
Также проводятся конкурсы, где можно выиграть различные сувениры, в частности, набор олимпийских значков или талисман зимних Игр. Китайцы строго контролируют масочный режим.
Организаторы соревнований хорошо поработали над обустройством зданий для спортсменов и официальных лиц – номера удобные, в комнатах есть климатическая система, которую сам спортсмен может регулировать для своего комфорта.
Антон Дукач / Фото instagram.com/the_olympic_team_ua