Уникальность деревни

Уже 4 февраля 2022 года состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Праздничное событие примет Национальный стадион "Птичье гнездо". Правда, на самой арене не будут проходить спортивные соревнования, а будет использоваться она только для церемоний открытия и закрытия Олимпиады-2022.

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Все олимпийские объекты будут поделены на 3 кластера, поэтому Олимпийская деревня будет не одна, а целых три – в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу.



В городе-хозяине будут проходить все ледовые соревнования, а также выступления по фристайлу и сноуборду. Поселок в Пекине будет насчитывать 20 жилых зданий общей площадью 330 тысяч квадратных метров и будет разделен на жилую и операционную зоны. 2300 спортсменов и официальных лиц смогут проживать на этой территории.

Интересно. Пекин примет уже вторую Олимпиаду за последние 14 лет. В 2008 году столица Китая была хозяйкой летних Олимпийских игр.

Объекты в Пекине

Национальный стадион

Пекинский национальный плавательный комплекс

Государственный Дворец спорта Пекина

Спортивный центр "Укесон"

Столичный Дворец спорта

Национальный конькобежный стадион

Трамплин "Биг-эйр Шоген"

Олимпийская деревня Пекина

Что касается других мест Олимпийских деревень, то Яньцин сможет у себя расселить 1430 спортсменов, а также официальных лиц. В этом секторе будут проживать атлеты, специализирующиеся на горнолыжном и санном спорте, а также в скелетоне и бобслее.

Олимпийская деревня / Фото twitter.com/Beijing2022

Объекты в Яньцине

Национальный санно-бобслейный центр

Национальный горнолыжный центр

Олимпийская деревня Яньцин

Талисман Олимпиады-2022 / Фото twitter.com/Beijing2022

Что касается последнего поселка в Чжанцзякоу, то здесь фанаты увидят соревнования по сноубордингу, фристайлу, биатлону, за которым украинцы будут следить больше всего, беговым лыжам и прыжкам с трамплина.

Объекты в Чжанцзякоу

Национальный биатлонный центр

Национальный центр прыжков с трамплина

Снежный парк Геньтин

Национальный лыжный центр

Олимпийская деревня Чжанцзякоу

Все помещения в Олимпийской деревне построены по концепции "здоровое строительство", что обеспечит безопасную локацию для жизни национальных сборных.

Организаторы серьезно отнеслись к здоровью всех команд. В зданиях есть установленные устройства подачи свежего воздуха и мониторинга его качества. Поликлиника оборудована по всем требованиям к международным стандартам.

После завершения Олимпийских и Паралимпийских игр помещения будут сданы под жилье китайцам. Также поселок в Чжанцзякоу будет преобразован в деловой квартал. Так же было со зданиями после летних соревнований в японском Токио.

К слову. Зимняя Олимпиада-2022 будет проходить с 4 по 20 февраля.

Украинцы готовы покорять олимпийские вершины

Биатлонисты стали одними из первых, кто прибыл на китайскую землю. 45 спортсменов представят Украину на зимних Олимпийских играх в Пекине. Они будут соревноваться в 12 видах спорта.

Дарья Блашко по прилету поделилась фотографией из комнаты. Как видим, в помещении все напоминает об Олимпиаде-2022.

Дарья Блашко / Фото instagram.com/the_olympic_team_ua

Капитан мужской сборной Дмитрий Пидручный уже изучает не только биатлонную трассу, но и успевает осмотреть Олимпийскую деревню.

Дмитрий Пидручный / Фото instagram.com/the_olympic_team_ua

В Китай уже прилетел Владислав Гераскевич, который вместе с командой попытается переписать историю скелетона Украины.

Команда Гераскевича / Фото instagram.com/m.geraskevych

Украинская сборная по лыжным гонкам уже тоже прибыла в Чжанцзякоу.

Команда по лыжным гонкам / Фото instagram.com/the_olympic_team_ua

Украинский саночник Антон Дукач похвалил организаторов за условия, которые они создали для спортсменов. В Олимпийской деревне есть все необходимое – парикмахерская, прачечные, тренажерные залы, места для развлечений.

Также проводятся конкурсы, где можно выиграть различные сувениры, в частности, набор олимпийских значков или талисман зимних Игр. Китайцы строго контролируют масочный режим.

Организаторы соревнований хорошо поработали над обустройством зданий для спортсменов и официальных лиц – номера удобные, в комнатах есть климатическая система, которую сам спортсмен может регулировать для своего комфорта.



Антон Дукач / Фото instagram.com/the_olympic_team_ua