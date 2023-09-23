Отомстил за павших собратьев: Беринчик передал огненный "привет" врагу – видео с фронта

Денис Беринчик продолжает профессиональную карьеру, не забывая о помощи и поддержке наших военных. Украинский боксер в очередной раз посетил фронтовые позиции.

Спортсмен поделился фотографиями и видео с передовой. Денис захватил с собой чемпионский пояс, который с восторгом рассматривали украинские военные.

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Поддержал моральный дух украинских военных

Не забыл Беринчик передать "приветствие" враждебным позициям и отомстил оккупантам за погибших собратьев.

Слава Украине! Из всех погибших собратьев,

– сказал в видео боксер.

Видео Беринчика с передовой

Лишь 26 августа Беринчик подрался в андеркарде боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Денис защитил чемпионский пояс WBO International в легком весе в 12-раундовом поединке против шведа Энтони Игита, с которым встречался на ринге еще раньше.

Победа над шведским боксером стала для украинца уже 18-й в профи-ринге.

А в сентябре Беринчик снова уехал на фронт, чтобы поддержать наших защитников, ежедневно выбивающих захватчиков с украинских территорий.