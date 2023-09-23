Отомстил за павших собратьев: Беринчик передал огненный "привет" врагу – видео с фронта
Источник:инстаграмм Дениса Беринчика
Денис Беринчик продолжает профессиональную карьеру, не забывая о помощи и поддержке наших военных. Украинский боксер в очередной раз посетил фронтовые позиции.
Спортсмен поделился фотографиями и видео с передовой. Денис захватил с собой чемпионский пояс, который с восторгом рассматривали украинские военные.
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Поддержал моральный дух украинских военных
Не забыл Беринчик передать "приветствие" враждебным позициям и отомстил оккупантам за погибших собратьев.
Слава Украине! Из всех погибших собратьев,
– сказал в видео боксер.
Видео Беринчика с передовой
Лишь 26 августа Беринчик подрался в андеркарде боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Денис защитил чемпионский пояс WBO International в легком весе в 12-раундовом поединке против шведа Энтони Игита, с которым встречался на ринге еще раньше.
Победа над шведским боксером стала для украинца уже 18-й в профи-ринге.
А в сентябре Беринчик снова уехал на фронт, чтобы поддержать наших защитников, ежедневно выбивающих захватчиков с украинских территорий.
- Отметим, что Беринчик отложил боксерские перчатки и стал на защиту родной страны после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Боксер вступил в ряды территориальной обороны Киева.
- Несколько месяцев подряд боксер помогал украинским защитникам, ездил на Харьковщину да Сумщину. Также Денис со своим тренером Егором Голубом продолжают собирать солидные суммы, которые идут на нужды наших военных.
- К примеру, гонорар, который Беринчик заработал за предыдущий титульный бой с Иваном Менди, он потратил на покупку военного снаряжения.