Легендарный боксер выложил коллаж, в котором собраны фотографии из встреч в Германии. Владимир Кличко поблагодарил европейскую страну за поддержку и помощь, назвав Германию "второй Родиной".
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Владимир Кличко: За победу и будущее свободного мира
Младший из братьев Кличко сделал важный месседж в мир, призывающий цивилизованные страны не прекращать и увеличить свою помощь Украине в полномасштабной войне против России.
Спасибо Bild 100, спасибо Германии, нашей второй Родине. Давайте вместе неустанно бороться против тирании, пока Украина не будет уволена. За победу и будущее свободного мира,
– написал Владимир.
Встреча Владимира Кличко в Германии / Коллаж из соцсетей боксера
Авторитет Кличко-младшего помогает Украине во встречах с европейскими лидерами. Отметим, что в начале полномасштабного вторжения бывший боксер активно занимается не только дипломатией, но и волонтерской деятельностью.
Недавно в августе Кличко уехал на передовую, чтобы передать военным уникальное снаряжение, приближающее победу Украины в войне против страны-агрессора.
Патриотические поступки Владимира Кличко во время полномасштабной войны
- После 24 февраля 2022 года Кличко-младший занимался перевозкой пищи и лекарства в столице Украины.
- Также бывший боксер решил отказаться от мечты о возвращении на ринг ради рекорда. Ведь интересы страны гораздо важнее для Владимира, чем личные.
- Ранее Кличко был в делегации Украины, которая в Германии провела переговоры о политической и экономической поддержке нашего государства. Эти встречи не прекращаются до сих пор.
- Легенда бокса посещал разрушенные украинские города и даже попадал с братом Виталием на обложку известного журнала The Ring.
- Энтони Джошуа, бывший соперник Александра Усика, начал помогать Украине именно после разговора с Кличко-младшим.