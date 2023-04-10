В декабре прошлого года Денис Беринчик триумфально вернулся на боксерский ринг, выиграв бой у чемпиона Европы по версии EBU Ивана Менди. Боксер-патриот возобновил свою спортивную карьеру, но не забыл своих собратьев на передовой.
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Беринчик: Сейчас воюю деньгами
Чемпион EBU и WBO International продолжает помогать украинским военным, покупая необходимое оборудование. Именно защитники Украины уговорили Беринчика вернуться в бокс.
"В начале войны страна была в опасности, каждый бросил свои дела и пошел в армию, стал помогать, заниматься волонтерством.
Там, где идут боевые действия, ребята мне говорили, что я нужен им в ринге: "Беринчик, ты уже неплохо гасил россиян, теперь наша очередь, так что поезжай".
Потом уже выстроилась логистика, поэтому сейчас я воюю уже деньгами: генераторы, мавики, помощь погибшим, кому-то на ремонт что-то, кого-то индивидуально знаю", – сказал Беринчик.
Беринчик: Хотел купить имение, но отдал деньги ради победы
На деньги, которые Беринчик заработал во время чемпионского боя с Менди, он купил разнообразное военное снаряжение.
"Так и было, почти весь гонорар от боя с Менди я отдал на ВСУ. И до боя я все отдал на войну.
Хотел купить себе какое-то имение, но отдал все деньги ради победы. Есть бригады, которые я поддерживаю. Сейчас я езжу на передовую как волонтер", – рассказал Беринчик.