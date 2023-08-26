Многие украинцы принимают участие в вечере бокса, который сегодня, 26 августа, проходит в польском Вроцлаве. Главным событием станет бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, пишет 24 канал.

Следите с нами Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция чемпионского боя

До этого в андеркарде свой поединок провел другой известный украинский боксер Денис Беринчик. Спортсмен из Луганщины проводил защиту пояса WBO International в легком весе.

Соперником Дениса стал шведский боксер Энтони Игит. Украинец уже встречался с ним на Олимпийских играх-2012 и одержал победу в 1/8 финала. На этот раз Беринчик снова был фаворитом и доказал это на ринге.

Первая половина боя прошла в спокойном ритме, но в 4 раунде у шведа произошло рассечение. Во второй половине Денис захватил инициативу и чаще попадал по сопернику. Особенно успешным стал десятый раунд, где Беринчик был на голову сильнее.

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Победить нокаутом украинцу не удалось, но судьи единодушно предпочли именно Дениса. Боксер защитил свой пояс и одержал уже 18 победу в профессиональной карьере.