После начала полномасштабной агрессии России представители украинского спорта приняли участие в волонтерской деятельности. Активно помогает нашим военным на передовой тренер чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика Егор Голуб.

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Голуб: Сейчас все должны помогать

Благодаря благотворительным аукционам Голуб и Беринчик собрали уже 17 миллионов гривен для военного подразделения "ГОНОР".

"Мы уже собрали для военных 17 миллионов гривен. Это 500 тысяч долларов. Я эту сумму в руках не держал, поэтому до конца ее даже не осознаю. Но я считаю, что помогать должен каждый, и хорошо, когда человек даже бросает 5 и 10 гривен, ведь даже такие мелочи помогают давать результат.

По факту должно быть немного больше денег, ведь были случаи, когда люди покупали перчатку, которая стоила, например, 30 тысяч гривен, а они сбрасывали 60 тысяч. Некоторым людям все равно на лоты , они просто знают, что такое подразделение "ГОНОР", что эти ребята делают на фронте, и делают себе музей, что они помогали им. Я считаю, что сейчас все должны помогать, ведь наша страна переживает очень тяжелое время", – сказал Голуб.

Егор Голуб и Роман Зозуля / instagram.com/iegor_golub