Спортсмен поділився світлинами та відео із передової. Денис захопив із собою чемпіонський пояс, який із захватом розглядали українські військові.

Читайте також Давайте разом невпинно боротися проти тиранії, – Кличко зробив важливий заклик до світу

Підтримав моральний дух українських військових

Не забув Берінчик передати "вітання" ворожим позиціям та помстився окупантам за загиблих побратимів.

Слава Україні! З всіх загиблих побратимів,

– сказав у відео боксер.

Відео Берінчика із передової

Лише 26 серпня Берінчик побився в андеркарді бою Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Денис захистив чемпіонський пояс WBO International в легкій вазі у 12-раундовому поєдинку проти шведа Ентоні Їгіта, з яким зустрічався на ринзі ще раніше.

Перемога над шведським боксером стала для українця вже 18-ю у профі-рингу.

А у вересні Берінчик знову поїхав на фронт, аби підтримати наших захисників, які щодня вибивають загарбників із українських територій.