Спортсмен поділився світлинами та відео із передової. Денис захопив із собою чемпіонський пояс, який із захватом розглядали українські військові.
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Підтримав моральний дух українських військових
Не забув Берінчик передати "вітання" ворожим позиціям та помстився окупантам за загиблих побратимів.
Слава Україні! З всіх загиблих побратимів,
– сказав у відео боксер.
Відео Берінчика із передової
Лише 26 серпня Берінчик побився в андеркарді бою Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Денис захистив чемпіонський пояс WBO International в легкій вазі у 12-раундовому поєдинку проти шведа Ентоні Їгіта, з яким зустрічався на ринзі ще раніше.
Перемога над шведським боксером стала для українця вже 18-ю у профі-рингу.
А у вересні Берінчик знову поїхав на фронт, аби підтримати наших захисників, які щодня вибивають загарбників із українських територій.
- Відзначимо, що Берінчик відклав боксерські рукавички у сторону та став на захист рідної країни після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Боксер вступив до лав територіальної оборони Києва.
- Декілька місяців поспіль боксер допомагав українським захисникам, їздив на Харківщину та Сумщину. Також Денис із своїм тренером Єгором Голубом продовжують збирати солідні суми, які йдуть на потреби наших військових.
- Наприклад, гонорар, який Берінчик заробив за попередній титульний бій з Іваном Менді, він витратив на купівлю військового спорядження.