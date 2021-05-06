Попытается вытянуть Шахтер из кризиса
41-летний итальянский специалист готов поработать с украинским грандом. Роберто Де Дзерби скорее всего начнет тренировать Шахтер со следующего сезона.
К теме Де Дзерби подпишет контракт с Шахтером на 2 года – журналист Цыганык
В последние недели тренер Сассуоло активно контактировал с помощником директора по футболу донецкого клуба Карло Николини. Стороны обсуждали будущие планы и амбиции нового проекта итальянца.
Руководство Шахтера готово ради договоренности с наставником подписать несколько игроков Сассуоло. Главным конкурентом "горняков" на трансфер тренера была итальянская Фиорентина. Однако теперь вариант с "фиалками" отпал.
Различных кандидатов пресса сватала в тренерское кресло "горняков" – Гаттузо, Моуринью, Срна и Фонсеку. Уже точно команду не возглавит Моуринью. Жозе подписал контракт с Ромой.
Де Дзерби сватают в Шахтер
- Шахтер предложил Де Дзерби двухлетний контракт. Именно о таком соглашении ранее сообщал известный украинский журналист Игорь Цыганик.
- Сассуоло специалист тренирует с 2018 года. Контракт 41-летнего тренера с итальянской командой истекает 30 июня 2021 года.
- В этом сезоне Сассуоло показывает классный уровень футбола под руководством Де Дзерби. Сейчас клуб занимает 8 место в Серии А, в 34 матчах команда набрала 53 очка.