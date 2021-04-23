Итальянский специалист является первым выбором спортивного директора донецкого клуба Дарио Срны на следующий сезон.
К слову Каштру покинет Шахтер и продолжит карьеру в экзотическом чемпионате, – СМИ
Тренерская карьера Де Дзерби
В течение тренерской карьеры Де Дзерби возглавлял Дарфо Боарио, Фоджу, Палермо и Беневенто. Сассуоло специалист тренирует с 2018 года.
В текущем сезоне Сассуоло занимает 8 место в Серии А, сыграв 32 матча по разнице забитых и пропущенных мячей 54-50 и набрав 49 очков.
- Сообщается, что контракт 41-летнего тренера с Сассуоло заканчивается в июне.
- С 2019 года Шахтер возглавляет португальский специалист Луиш Каштру.