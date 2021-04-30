Пока Шахтер окончательно не объявил, кто именно возглавит команду в новом сезоне. И претендентов на это место немало.

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Итальянский вектор – Роберто Де Дзерби

Чаще всего в СМИ возникает имя наставника итальянского Сассуоло Роберто Де Дзерби. Дончане заманивают его участием в еврокубках и большой зарплатой (4 миллиона евро).

Правда сам Де Дзерби тоже выдвигает ряд своих требований. И из-за их невыполнения он уже отказывался от работы в других клубах. Так произошло с испанским Лас-Пальмас, когда руководство клуба купило не тех игроков, которые согласовал тренер. Поэтому он не прибыл на сборы команды и разорвал соглашение.

Проблема еще в том, что на Де Дзерби претендуют и другие итальянские команды. Поэтому переманить его в Украину будет не так легко.

Favbet предлагает сделать ставку на то, что Луиш Каштру покинет пост главного тренера Шахтера, а вместо него будет назначен Роберто Де Дзерби (должность исполняющего обязанности не учитывается) до 1 августа 2021 года. Коэффициент – 1,7.

Шахтерскрк сердце – Дарио Срна

Кроме того, не стоит забывать, что в штабе "оранжево-черных" работает Дарио Срна. Поэтому руководство клуба может доверить команду своей легенде. Срна знает все о клубе и ему не надо будет вникать в особенности украинского чемпионата.

Тем более, что Срна сейчас работает в клубе. И ни для кого не секрет, что он тоже в будущем может возглавить "горняков". Главное, к этому времени набраться соответствии опыта. Но можно рискнуть и сделать ставку на него сейчас.

Коэффициент на назначение Дарио Срна – 2,2.

Невероятное возвращение – Мирча Луческу

В 2020 году мало кто мог поверить, что Мирча Луческу, который 12 лет возглавлял Шахтер, станет тренером главного конкурента дончан – киевского Динамо. Но это произошло, и Динамо под его руководством стало чемпионом Украины. Впервые за пять лет. А до этого прошло квалификацию Лиги чемпионов, что команде не удавалось три сезона подряд.

Поверить в то, что Шахтер сумеет переманить Луческу в Динамо – сложно. Но сказать, что это невероятно – не стоит.

Коэффициент на назначение Мирчи Луческу – 10.

Звездные наставники – Массимилиано Аллегри, Кике Сетьен или Жозе Моуринью

Можно также предположить, что руководство Шахтера прибегнет к радикальному шагу, и пригласит тренировать команду действительно топового тренера, у которого есть опыт работы в футбольных грандов. Тем более, что сейчас таких без работы немало.

Массимилиано Аллегри шесть раз становился чемпионом Италии с Миланом и Ювентусом, дважды играл в финале Лиги чемпионов. Поэтому опыт работы у него отличный.

Кике Сетьен хоть и не выигрывал чемпионатов, но тренировал Барселону. Просто не сложилось. Но он может привнести изменения в игру "горняков", а сам "перезапустить" свою карьеру в случае успешного выступления в еврокубках.

Жозе Моуринью как раз остался без работы после увольнения из Тоттенхэма. Вот только потянет ли Шахтер его финансовые аппетиты?

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Коэффициент на назначение Массимилиано Аллегри – 5,5, Кике Сетьена – 5,5, Жозе Моуринью – 15.

Украинский вариант – Виктор Скрипник или Сергей Ребров

Шахтер может доверить место главного тренера и украинца. Такой вариант тоже существует. Но претендентов с украинским паспортом, которые бы отвечал амбициям "оранжево-черных", не так уж и много. Среди них Виктор Скрипник, который пока возглавляет луганскую Зарю. Для него это будет повышение. И вряд ли он откажется от такого предложения.

Довольно невероятный вариант – Сергей Ребров, который пока возглавляет венгерский Ференцварош. "Фради" понимают, что вряд ли удержат Реброва, у которого еще год контракта, поэтому уже начали искать ему замену.

При этом здесь стоит отметить, что Шахтер – не чужой клуб для Реброва. Уроженец Горловки именно в этом клубе начинал свою карьеру, и только после этого перешел в Динамо, где стал легендой клуба. Но как такое назначение будет воспринято в Украине?

Коэффициент на назначение Виктора Скрипника – 3,5, Сергея Реброва – 10.

Кто бы ни стал новым тренером клуба, ему придется перестраивать команду. Один из лидеров Тайсон покинул команду, главный бомбардир Жуниор Мораес травмировался и вернется на поле не раньше октября. Команду ждет квалификация Лиги чемпионов, а не место в группе. И еще немало проблем, которые придется решать в ближайшее время.