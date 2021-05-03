Конкуренцию Шахтеру могут составить Тоттенхэм и Фиорентина

По информации итальянских СМИ, Шахтер рассматривал приглашение Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера.

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Сообщается, что Гаттузо покинет Наполи по окончанию сезона. На решение тренера и руководства Наполи не повлияет результат в Серии А.

Во главе Наполи Гаттузо выиграл Кубок Италии сезона-2019/2020. Также Гаттузо тренировал Милан.

Конкуренцию Шахтеру в борьбе за легенду Милана могут составить лондонский Тоттенхэм и итальянская Фиорентина, которые интересуются Гаттузо.

Гаттузо якобы уже отказал флорентийскому клубу, ведь хочет решать свое будущее после действующего сезона.

Отметим, что Фиорентина якобы претендует на Роберто Де Дзерби с Сассуоло. Этим тренером тоже интересуется Шахтер.

В СМИ была информация, что Шахтер рассматривает 6 тренеров, среди которых экс-наставник дончан Паулу Фонсека. В то же время директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов, приближенный к Шахтеру, заявлял, что "горняков" интересуют 2 тренера из Италии.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру покинет команду летом. У португальца заканчивается контракт. В сезоне 2020/2021 Шахтер не выиграл ни одного титула, что случилось с командой впервые за 14 лет.