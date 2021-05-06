Спробує витягнути Шахтар із кризи
41-річний італійський фахівець готовий попрацювати з українським грандом. Роберто Де Дзербі швидше за все розпочне тренувати Шахтар з наступного сезону.
До теми Де Дзербі підпише контракт з Шахтарем на 2 роки, – журналіст Циганик
Останніми тижнями тренер Сассуоло активно контактував з помічником директора по футболу донецького клубу Карло Ніколіні. Сторони обговорювали майбутні плани та амбіції нового проєкту італійця.
Керівництво Шахтаря готове заради домовленості з наставником підписати декілька гравців Сассуоло. Головним конкурентом "гірників" на трансфер тренера була італійська Фіорентина. Однак тепер варіант з "фіалками" відпав.
Різноманітних кандидатів преса сватала у тренерське крісло "гірників" – Гаттузо, Моурінью, Срну та Фонсеку. Вже точно команду не очолить Моурінью. Жозе підписав контракт із Ромою.
Де Дзербі сватають у Шахтар
- Шахтар запропонував Де Дзербі дворічний контракт. Саме про таку угоду раніше повідомляв відомий український журналіст Ігор Циганик.
- Сассуоло фахівець тренує з 2018 року. Контракт 41-річного тренера з італійською командою закінчується 30 червня 2021 року.
- У цьому сезоні Сассуоло показує класний рівень футболу під керівництвом Де Дзербі. Зараз клуб займає 8 місце у Серії А, у 34 матчах команда набрала 53 очки.