По информации источника, двое специалистов являются действующими тренерами команд Серии А. Один из них тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби, второй – экстренер Шахтера Паулу Фонсека, который сейчас работает в Роме.

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Имена остальных четырех специалистов не называются.

Контракт Фонсеки с Ромой рассчитан до лета этого года и пока стороны не договорились о продлении соглашения. В 2016 – 2019 годах португалец уже возглавлял "горняков". В Украине он завоевал семь титулов, ни разу не отдав кому-то победу в чемпионате и Кубке.

Скорей всего, для Луиша Каштру это будет последний сезон в Шахтере. Ему еще осталось сыграть три матча: против Днепра-1, Миная и Ингульца.

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