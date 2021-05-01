По информации источника, двое специалистов являются действующими тренерами команд Серии А. Один из них тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби, второй – экстренер Шахтера Паулу Фонсека, который сейчас работает в Роме.
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Имена остальных четырех специалистов не называются.
Контракт Фонсеки с Ромой рассчитан до лета этого года и пока стороны не договорились о продлении соглашения. В 2016 – 2019 годах португалец уже возглавлял "горняков". В Украине он завоевал семь титулов, ни разу не отдав кому-то победу в чемпионате и Кубке.
Скорей всего, для Луиша Каштру это будет последний сезон в Шахтере. Ему еще осталось сыграть три матча: против Днепра-1, Миная и Ингульца.
В Шахтер активно сватают Де Дзерби
- По неофициальной информации, Шахтер предложил Де Дзерби двухлетний контракт.
- На протяжении тренерской карьеры Де Дзерби возглавлял Дарфо Боарио, Фоджу, Палермо и Беневенто. Сассуоло специалист тренирует с 2018 года. Сообщается, что контракт 41-летнего тренера с Сассуоло истекает в июне.
- В текущем сезоне Сассуоло занимает 8 место в Серии А, сыграв 32 матча по разнице забитых и пропущенных мячей 54-50 и набрав 49 очков.