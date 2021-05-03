По информации журналиста, клуб подпишет с тренером контракт на 2 года.
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Де Дзерби будет в Шахтере! Контракт будет недолгим, на два года. Вместе с ним придут футболисты, и не только с Сассуоло, потому что Шахтеру нужны быстрые результаты, и ждать раскачку никак нельзя", – заявил Цыганык
Боюсь, что большое количество новых игроков может привести к конфликту интересов, особенно с бразильцами, которые могут потерять место в стартовом составе. Роберто никто не даст год-два-три готовить команду, это будет работа в боевых условиях,
– резюмировал журналист.
В Шахтер активно сватают Де Дзерби
- По неофициальной информации, Шахтер предложил Де Дзерби двухлетний контракт.
- На протяжении тренерской карьеры Де Дзерби возглавлял Дарфо Боарио, Фоджу, Палермо и Беневенто. Сассуоло специалист тренирует с 2018 года. Сообщается, что контракт 41-летнего тренера с Сассуоло истекает в июне.
- В текущем сезоне Сассуоло занимает 8 место в Серии А, сыграв 34 матча по разнице забитых и пропущенных мячей 56-51 и набрав 53 очка.