По информации журналиста, клуб подпишет с тренером контракт на 2 года.

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Де Дзерби будет в Шахтере! Контракт будет недолгим, на два года. Вместе с ним придут футболисты, и не только с Сассуоло, потому что Шахтеру нужны быстрые результаты, и ждать раскачку никак нельзя", – заявил Цыганык

Боюсь, что большое количество новых игроков может привести к конфликту интересов, особенно с бразильцами, которые могут потерять место в стартовом составе. Роберто никто не даст год-два-три готовить команду, это будет работа в боевых условиях,

– резюмировал журналист.

В Шахтер активно сватают Де Дзерби