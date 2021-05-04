Моуринью подписал соглашение с Ромой на три года до 30 июня 2024 года. По окончании этого сезона он приступит к работе.

В сообщении на официальном сайте Ромы не скрывают того, что они начали переговоры с Моуринью тогда, когда его уволили с английского Тоттенхэма за неудачные результаты команды.

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Пока главным тренером Ромы является Паулу Фонсека. Клуб перед этим известил, что Фонсека покинет команду по окончании действия его контракта летом 2021 года.

Стоит добавить, что пока Рома идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. И борется за попадание в еврокубки – Лигу конференций на следующий сезон. Команда провалилась в последние полтора месяца, когда из восьми матчей в чемпионате сумела выиграть лишь один. Еще пять раз проиграла. А в полуфинале Лиги Европы уступила Манчестер Юнайтед со счетом 6:2 на "Олд Траффорд".

Моуринью имеет опыт работы в чемпионате Италии. Он на протяжении трех сезонов возглавлял Интер (в 2008 – 2010 годах). Он дважды приводил Интер к чемпионскому титулу. А в 2010 году оформил так называемый "хет-трик": победу в чемпионате, Кубке Италии и Лиге чемпионов.