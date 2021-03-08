Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) ответил британцу Джо Джойсу (12-0, 10 КО) на его слова, о том, что в Киеве они не смогли бы наполнить ванну, не говоря о стадионе.

Ранее наш соотечественник предложил непобедимому коллеге провести бой в Киеве на НСК "Олимпийский".

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В ответ Джойс написал в твиттере: "Ах, ты жив. В Киеве вы не смогли бы наполнить ванну, оставьте в покое стадион. До скорой встречи в Великобритании. PS. Я скучаю по тебе".

Впоследствии последовала реакция от Усика: "Мой друг, я готов продолжать учить тебя боксу даже на Марсе. Надеюсь, ты стал лучшим с нашей последней встречи. Я тоже по тебе скучаю".

My friend I am ready to continue teaching you boxing even on Mars I hope you have improved since the last time our meeting

Miss you too https://t.co/U1E3RwLoo5 pic.twitter.com/ZsLYdlyo87 — Alexander Usyk (@usykaa) March 7, 2021

Что известно о бое Усик – Джойс

Усик и Джойс должны провести бой в 2021 году. WBO решила санкционировать их встречу за временный титул чемпиона мира.

Но с организацией поединка возникли проблемы. Сторону Усика не устроило предложение Джойса. Поэтому команды все еще ведут переговоры.

Фрэнк Уоррен, менеджер Джойса, заявлял, что бой может состояться в мае – июне 2021 года. Сам Джойс считает, что Усик не откажется провести встречу в Великобритании.



Усик – Джойс / Инфографика Спорт 24​