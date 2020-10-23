Что ждет Ломаченко после поражения Лопесу: ответ промоутера
Василий Ломаченко 18-го октября проиграл Теофимо Лопесу и потерял три чемпионских титула WBA, WBO, WBC в легком весе. Что ждет Василия после поражения – рассказал его менеджер.
Глава Top Rank Боб Арум поделился мнением о возможном переходе Василия Ломаченко в другой дивизион. Об этом сообщает Boxing Scene.
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Слово за Ломаченко
Боб Арум заявил, что выслушает Ломаченко относительно того, в какой весовой категории украинец хочет боксировать. После этого Арум расскажет Василию о его перспективах в каждом весе.
Я не даю ему указаний. Как он себя чувствует. Он скажет, в какой весовой категории он хочет драться. И тогда я расскажу ему о возможностях или их отсутствии в каждой весовой категории. Вот как это работает,
– сказал Арум.
Василий Ломаченко становился чемпионом мира в трех весовых категориях:
- полулегкая (WBO 2014-2016);
- вторая полулегкая WBO (2016-2018);
- легкая (WBA, WBO, журнал "The Ring" 2018-2020 и WBC 2019-2020).