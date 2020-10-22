Відомий американський тренер Роберт Гарсія не залишив без уваги один з найбільш обговорюваних боїв 2020 року – Ломаченко – Лопес. Гарсія прокоментував поразку Василя Ломаченка американцю Теофімо Лопесу.

На відміну від інших горе-критиків, Гарсія не став знищувати Ломаченка. Фахівець звернув увагу на те, що донедавна родину Ломаченків вважали найкращими у боксі. Тепер же ситуація змінилася, повідомляє vRINGe.

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Я без поняття, чому він так довго починав. Це безумство, всі зараз критикують Ломаченка і його батька. Якщо я не помиляюся, торік або два роки тому Лома був бійцем року, його батько – тренером року, а тепер вони со**ть,

– сказав Гарсія.

Ломаченки – відмінні люди

На думку тренера, у Ломаченка був поганий план на бій з 23-річним Теофімо Лопесом.

"Все пішло не так, як вони очікували. Вони відмінні люди: його батько – відмінний тренер, Лома – відмінний боєць, але просто справи пішли не так", – сказав Гарсія.

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Американський тренер негативно висловився про критиків, які в один підносять, а в інший – опускають.

В один рік ви тренер і боєць року, а в наступному – ви, бл*** со**те. Це просто такий ось бокс. Ці критики – це, бл***, відстій. В один день ти тут, а на наступний – ти, бл***, внизу,

– сказав Гарсія під час ефіру в інстаграмі.

Ломаченко програв Лопесу