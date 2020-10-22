В один рік ви тренер і боєць року, а в наступному – со**те: відомий тренер про поразку Ломаченка
Відомий американський тренер Роберт Гарсія не залишив без уваги один з найбільш обговорюваних боїв 2020 року – Ломаченко – Лопес. Гарсія прокоментував поразку Василя Ломаченка американцю Теофімо Лопесу.
На відміну від інших горе-критиків, Гарсія не став знищувати Ломаченка. Фахівець звернув увагу на те, що донедавна родину Ломаченків вважали найкращими у боксі. Тепер же ситуація змінилася, повідомляє vRINGe.
Дізнайтесь більше: Не виправдав очікування: підсумки поєдинку Ломаченко – Лопес
Я без поняття, чому він так довго починав. Це безумство, всі зараз критикують Ломаченка і його батька. Якщо я не помиляюся, торік або два роки тому Лома був бійцем року, його батько – тренером року, а тепер вони со**ть,
– сказав Гарсія.
Ломаченки – відмінні люди
На думку тренера, у Ломаченка був поганий план на бій з 23-річним Теофімо Лопесом.
"Все пішло не так, як вони очікували. Вони відмінні люди: його батько – відмінний тренер, Лома – відмінний боєць, але просто справи пішли не так", – сказав Гарсія.
Рекомендуємо: Що відбувалося за кулісами бою Ломаченко – Лопес: відео
Американський тренер негативно висловився про критиків, які в один підносять, а в інший – опускають.
В один рік ви тренер і боєць року, а в наступному – ви, бл*** со**те. Це просто такий ось бокс. Ці критики – це, бл***, відстій. В один день ти тут, а на наступний – ти, бл***, внизу,
– сказав Гарсія під час ефіру в інстаграмі.
Ломаченко програв Лопесу
- Український боксер 18 жовтня зазнав другої поразки на професійному ринзі. Ломаченко програв Лопесу титули WBA, WBO, WBC.
- Лопес, який до цього володів тільки титулом IBF, став наймолодшим абсолютним чемпіоном світу.
- Теофімо переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів. Реванш між боксерами не передбачений контрактом.
- Що цікаво, Ломаченко буцімто боксував з травмою. Після поєдинку Василю зробили операцію.