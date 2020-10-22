Бій Василь Ломаченко – Теофімо Лопес вже увійшов у історію. У ньому визначився перший в історії абсолютний чемпіон світу в легкій вазі в епоху чотирьох поясів.

Промоутери Top Rank і ESPN відмінно підійшли до медіа-підтримки бою – випустили безліч захоплюючих відео перед поєдинком, а також після.

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На відео Ломаченко вибачився перед уболівальниками та командою за поразку американцеві Лопесу.

"Складно зараз щось коментувати відразу після поєдинку. Хотілося б спочатку переглянути бій, а потім говорити якісь слова. Складно, звичайно, підібратися: розміри, розмах рук – мають, звичайно, величезну роль. Хотів би вибачитися перед всіма, що не виправдав надій. Вибачитися перед командою і сказати їй велике спасибі. Ми підемо далі", – заявив Ломаченко.

Ломаченко – Лопес: головне про бій

Бій між Ломаченком та Лопесом тривав усі 12 раундів. Американець виявився "міцним горішком" для Василя, якого українець не зумів здолати.

Рішення про переможця приймали судді. І всі троє віддали перемогу Лопесу. Тож саме Лопес став абсолютним чемпіоном світу. Ломаченко програв всі три свої чемпіонські пояси.

Після поразки промоутер Ломаченка Боб Арум звинуватив одного з суддів у некомпетентності. Джулі Ледерман, яка виставила 119:109. На її думку, Теофімо виграв 11 раундів, а Василь – тільки один, 11-й. Багато експертів обурилися таким підходом, не кажучи про команду Ломаченка. А 88-річний промоутер Боб Арум повідомив, що особисто він віддав "вікторію" з невеликою перевагою Лопесу.