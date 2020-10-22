Ломаченко продовжує вилітати з рейтингів топ-боксерів світу
Українець Василь Ломаченко продовжує покидати рейтинги найсильніших боксерів світу. На позицію Ломаченка у світовому боксі негативно вплинула поразка Теофімо Лопесу в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.
Ломаченко покидає провідні позиції у рейтингах P4P (найкращі боксери незалежно від вагової категорії). Про це повідомляє 24 канал.
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Повідомлялося, що відразу після поразки Ломаченко опустився на 27-е місце рейтингу найкращих боксерів pound-for-pound (P4P) за версією BoxRec.
Що таке P4P?Термін, що використовується у боксі щодо бійця, який визнаний найкращим незалежно від вагової категорії. Рейтинг P4P складають декілька видань. Найавторитетніший – журнал The Ring. Також ідентичний рейтинг виходить у TBRB, BoxRec, BWAA та ESPN.
Ломаченко у рейтингу P4P
У рейтингу The Ring 32-річний Ломаченко перемістився на 7-у сходинку, хоча донедавна був другим. Лідер – Сауль Альварес.
За версією ESPN Василь Ломаченко відтепер шостий, а до бою з Лопесом був лідером.
Що цікаво, у рейтингу ESPN Теофімо Лопес піднявся на 5-у сходинку та змістив Олександра Усика на сьоме місце.
У рейтингу TBRB Ломаченко наразі десятий, коли Лопес посідає 7-е місце. BWAA поки не оновлювала рейтинг.
Ломаченко програв Лопесу: головне
- Український боксер 18 жовтня зазнав другої поразки на професійному ринзі. Ломаченко програв Лопесу титули WBA, WBO, WBC.
- 23-річний Лопес, який до цього володів тільки титулом IBF, став наймолодшим абсолютним чемпіоном світу.
- Лопес переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів. Реванш між боксерами не передбачений контрактом.
- Що цікаво, Ломаченко буцімто боксував з травмою. Після поєдинку Василю зробили операцію.