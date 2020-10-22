Українець Василь Ломаченко продовжує покидати рейтинги найсильніших боксерів світу. На позицію Ломаченка у світовому боксі негативно вплинула поразка Теофімо Лопесу в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

Ломаченко покидає провідні позиції у рейтингах P4P (найкращі боксери незалежно від вагової категорії). Про це повідомляє 24 канал.

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Повідомлялося, що відразу після поразки Ломаченко опустився на 27-е місце рейтингу найкращих боксерів pound-for-pound (P4P) за версією BoxRec.

Що таке P4P? Термін, що використовується у боксі щодо бійця, який визнаний найкращим незалежно від вагової категорії. Рейтинг P4P складають декілька видань. Найавторитетніший – журнал The Ring. Також ідентичний рейтинг виходить у TBRB, BoxRec, BWAA та ESPN.

Ломаченко у рейтингу P4P

У рейтингу The Ring 32-річний Ломаченко перемістився на 7-у сходинку, хоча донедавна був другим. Лідер – Сауль Альварес.

За версією ESPN Василь Ломаченко відтепер шостий, а до бою з Лопесом був лідером.

Що цікаво, у рейтингу ESPN Теофімо Лопес піднявся на 5-у сходинку та змістив Олександра Усика на сьоме місце.

У рейтингу TBRB Ломаченко наразі десятий, коли Лопес посідає 7-е місце. BWAA поки не оновлювала рейтинг.

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