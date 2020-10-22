Василь Ломаченко може отримати шанс помститися Теофімо Лопесу за поразку. Боб Арум, менеджер обох боксерів, готовий організувати реванш.

Боб Арум, який є главою Top Rank, розповів про можливість проведення реваншу між Ломаченком та Лопесом. Про це повідомляє Boxing Scene.

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Якщо вони захочуть це зробити, буде здорово

Арум сказав, що розповість боксерам про фінансову сторону другого поєдинку. Якщо вони захочуть провести ще один бій, то Top Rank організує його.

На цей момент справа за бійцями. Я тільки скажу бійцям про фінансовий бік проведення реваншу. Якщо вони захочуть це зробити, буде здорово, якщо ні – теж добре. Ось як це працює,

– сказав Арум.

Лопес не хоче реваншу

23-річний американець після перемоги над Ломаченко розповів про свої подальші плани. Лопес прагне змінити вагову категорію, тому Ломаченко – не в його планах.

Лопес готовий відмовитися від всіх чемпіонських титулів.

Команда Лопеса також вважає, що все довела в протистоянні з українцем, тому повторний бій не потрібен. Слова Лопеса підтверджують суддівські записки, які констатують переконливу перемогу Теофімо – 117:111, 119:109 та 116:112.

Водночас Ломаченко не проти отримати реванш, адже не погоджується з рішенням суддів. Окрім того, Ломаченко начебто боксував з травмою.