Футболистам молодежного состава мадридского Реала грозит до 5 лет лишения свободы. В деле фигурирует сразу четверо игроков "сливочных".

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Сам себе виноваты

Недавно несколько исполнителей из академии испанского столичного коллектива арестовали, поскольку против них выдвинули обвинения по делу о распространении частного видео сексуального характера с несовершеннолетним без его согласия. Дело в том, что юные игроки Реала записали ролик на телефон и разослали его другим. Следователи, в свою очередь, конфисковали их мобильные устройства и приступили к проверке.

Таким образом, уполномоченные установили, что в действиях футболистов "королевского клуба" есть признаки распространения детской порнографии. Все потому, что одной из двух пострадавших исполнилось всего 16 лет. Более того, юношей могут наказать за еще одно преступление, а именно "нарушение частной жизни". Следовательно, прокуратура продолжает расследование уголовного дела, в результате которого четверо представителей молодежки Рела могут быть наказаны от 1 до 5 лет заключения, что может сломать карьеру игрокам.

Любопытно. Пострадавшие девушки утверждают, что половые отношения происходили по обоюдному желанию, поэтому претензии к футболистам заключаются только в распространении интимного видео без получения согласия.

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