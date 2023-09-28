Футболистам молодежного состава мадридского Реала грозит до 5 лет лишения свободы. В деле фигурирует сразу четверо игроков "сливочных".
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Сам себе виноваты
Недавно несколько исполнителей из академии испанского столичного коллектива арестовали, поскольку против них выдвинули обвинения по делу о распространении частного видео сексуального характера с несовершеннолетним без его согласия. Дело в том, что юные игроки Реала записали ролик на телефон и разослали его другим. Следователи, в свою очередь, конфисковали их мобильные устройства и приступили к проверке.
Таким образом, уполномоченные установили, что в действиях футболистов "королевского клуба" есть признаки распространения детской порнографии. Все потому, что одной из двух пострадавших исполнилось всего 16 лет. Более того, юношей могут наказать за еще одно преступление, а именно "нарушение частной жизни". Следовательно, прокуратура продолжает расследование уголовного дела, в результате которого четверо представителей молодежки Рела могут быть наказаны от 1 до 5 лет заключения, что может сломать карьеру игрокам.
Самые громкие недавние секс-скандалы
- Скандальная история Мэйсона Гринвуда началась после того, как модель Харриет Робсон, девушка футболиста Манчестер Юнайтед, изложила фото своего избитого Гринвудом тела с синяками и кровью. Впоследствии Робсон выложила аудиозапись, в которой слышно, как игрок заставляет Харриет заниматься сексом. Модель обвинила Гринвуда в насилии. Впоследствии Мейсона Гринвуда арестовали и отстранили от Манчестер Юнайтед. Игрок с тех пор в футбол не возвращался. Сейчас у игрока начинается новый период в жизни, поскольку после снятия всех обвинений он оказался в Хетафе. Гринвуду только 21 год, поэтому у перспективного футболиста есть все шансы реанимировать свою карьеру.
- Фигурантом подобного скандала также недавно стал Дани Алвес, которого обвинили в сексуальном насилии в ночном клубе Барселоны. Защитник запихнул руку под нижнее белье одной из отдыхающих девушек. Несмотря на опровержение догадок со стороны самого титулованного игрока, он все же был взят под стражу. Впоследствии игрок признал свое участие в половом акте и раскрыл причину лжи со своей стороны.
- Также участником секс-скандала мог стать и ведущий игрок ПСЖ Ашраф Хакими, которого обвинили в изнасиловании, однако дело тихо угасло.