"Героем" инцидента стал марокканский защитник Ашраф Хакими. ПСЖ в конфликте уверенно встал на сторону своего подопечного.
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Уверен в своей правоте
Марокканского футболиста обвинили в изнасиловании. В полицию обратилась 23-летняя девушка, которая сообщила о том, что у нее случился половой акт с Ашрафом Хакими без ее согласия. Подавать заявление она отказалась, но делом заинтересовалась прокуратура. Марокканец общался с девушкой в инстаграмме, 25 февраля она приехала на такси в дом Хакими. Там футболист начал приставать к девушке, а ситуация вышла из-под контроля. Позже девушке удалось оттолкнуть игрока столичного коллектива и вызвать приехавшего и забравшего ее друга.
Однако Ашраф заявил о своей невиновности в инциденте. К тому же, представители ПСЖ полностью поддерживают марокканского футболиста. Адвокат Хакими отметил, что все обвинения в отношении Хакими ошибочны. Также он добавил, что футболист сохраняет спокойствие и без всяких переживаний ждет решения суда.
Карьера Ашрафа Хакими
- Свою футбольную жизнь марокканец проводил только в топовых клубах, а именно: в Реале, Боруссии Дортмунд, Интере и ПСЖ. За весь текущий французский клуб Хакими провел 52 встречи и забил 8 голов.
- С 2016 года Ашраф выступает за национальную сборную Марокко, с которой ему удалось достичь исторического результата на ЧМ-2022 – занять 4-е место на Мундиале. За африканскую сборную Хакими провел 61 матч и забил 8 голов.
- У Ашрафа в активе ряд титулов, таких как: Суперкубок Испании, Германии и Франции, победитель чемпионата Франции и Италии, Суперкубок УЕФА и титул победителя клубного ЧМ.