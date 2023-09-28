Саудовские шейхи создали настоящий трансферный переполох в Европе, пригласив в местный чемпионат звезд первой величины. Однако одними футболистами дело не ограничится.

Читайте также Звезды Саудовской Аравии приковали внимание: кто будет транслировать азиатскую Лигу чемпионов в Украине

Арбитры АПЛ переедут в Саудовскую Аравию

Для того чтобы поднять Саудовскую Профессиональную лигу на новый уровень, планируется пригласить на работу арбитров по АПЛ. Переговоры между федерациями футбола Саудовской Аравии и Англии уже начались.

Речь идет не о приглашении топ-арбитра на один матч, а на полноценный сезон. Для английских рефери будут предлагать контракт на год.

Как и в случае с футболистами, судьи получат выгодные финансовые предложения от щедрых саудитов. Сообщается, что за каждый поединок арбитр будет получать 3,5 тысяч евро, что вдвое больше, чем в АПЛ.

Отметим, что в 2030 году Саудовская Аравия намерена провести чемпионат мира по футболу. Поэтому ради Мундиаля местные власти проводят реформу национального чемпионата.