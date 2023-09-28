Саудовские шейхи создали настоящий трансферный переполох в Европе, пригласив в местный чемпионат звезд первой величины. Однако одними футболистами дело не ограничится.
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Арбитры АПЛ переедут в Саудовскую Аравию
Для того чтобы поднять Саудовскую Профессиональную лигу на новый уровень, планируется пригласить на работу арбитров по АПЛ. Переговоры между федерациями футбола Саудовской Аравии и Англии уже начались.
Речь идет не о приглашении топ-арбитра на один матч, а на полноценный сезон. Для английских рефери будут предлагать контракт на год.
Как и в случае с футболистами, судьи получат выгодные финансовые предложения от щедрых саудитов. Сообщается, что за каждый поединок арбитр будет получать 3,5 тысяч евро, что вдвое больше, чем в АПЛ.
Отметим, что в 2030 году Саудовская Аравия намерена провести чемпионат мира по футболу. Поэтому ради Мундиаля местные власти проводят реформу национального чемпионата.
- Напомним, что в начале 2023 года Криштиану Роналду неожиданно принял предложение саудовского Аль-Насра и переехал в Про-лигу. Этот переход "открыл шлюз" для звезд первой величины, которых переманивали из Европы космическими контрактами.
- Во время летнего трансферного окна в арабскую страну перекочевали: Карим Бензема, Н'Голо Канте, Рубен Невеш, Марцело Брозович, Эдуар Менди и многие другие. Однако на этом шейхи не собираются останавливаться.