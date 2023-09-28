Футболістам молодіжного складу мадридського Реала загрожує до 5 років позбавлення волі. У справі фігурує відразу четверо гравців "вершкових".

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Сам собі винні

Нещодавно декількох виконавців із академії іспанського столичного колективу заарештували, оскільки проти них висунули звинувачення у справі про розповсюдження приватного відео сексуального характеру з неповнолітньою без її згоди. Діло в тому, що юні гравці Реала записали ролик на телефон і розіслали його іншим. Слідчі, у свою чергу, конфіскували їхні мобільні пристрої і почали перевірку.

Таким чином, уповноважені встановили, що у діях футболістів "королівського клубу" є ознаки розповсюдження дитячої порнографії. Все через те, що одній із двох потерпілих виповнилося лише 16 років. Ба більше, юнаків можуть покарати за ще один злочин, а саме "порушення приватного життя". Отож, прокуратура продовжує розслідування кримінальної справи, у підсумку якої четверо представників молодіжки Рела можуть бути покаранні від 1 до 5 років ув'язнення, що може зламати кар'єру гравцям.

Цікаво. Постраждалі дівчата стверджують, що статеві стосунки відбувалися за обопільним бажанням, а тому претензії до футболістів полягають тільки у розповсюдженні інтимного відео без отримання згоди.

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