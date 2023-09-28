Футболістам молодіжного складу мадридського Реала загрожує до 5 років позбавлення волі. У справі фігурує відразу четверо гравців "вершкових".
Варте уваги Розграбування Старої Європи триває: саудити сподіваються переманити в Азію арбітрів АПЛ
Сам собі винні
Нещодавно декількох виконавців із академії іспанського столичного колективу заарештували, оскільки проти них висунули звинувачення у справі про розповсюдження приватного відео сексуального характеру з неповнолітньою без її згоди. Діло в тому, що юні гравці Реала записали ролик на телефон і розіслали його іншим. Слідчі, у свою чергу, конфіскували їхні мобільні пристрої і почали перевірку.
Таким чином, уповноважені встановили, що у діях футболістів "королівського клубу" є ознаки розповсюдження дитячої порнографії. Все через те, що одній із двох потерпілих виповнилося лише 16 років. Ба більше, юнаків можуть покарати за ще один злочин, а саме "порушення приватного життя". Отож, прокуратура продовжує розслідування кримінальної справи, у підсумку якої четверо представників молодіжки Рела можуть бути покаранні від 1 до 5 років ув'язнення, що може зламати кар'єру гравцям.
Найгучніші недавні секс-скандали
- Скандальна історія Мейсона Грінвуда розпочалась після того, як модель Харрієт Робсон, дівчина футболіста Манчестер Юнайтед, виклала фото свого побитого Грінвудом тіла з синцями та кров'ю. Згодом Робсон виклала аудіозапис, у якому чутно, як гравець примушує Харрієт займатись сексом. Модель звинуватила Грінвуда у насильстві. Згодом Мейсона Грінвуда заарештували та відсторонили від Манчестер Юнайтед. Гравець від того часу до футболу не повертався. Зараз у гравця починається новий період у житті, оскільки після зняття усіх обвинувачень він опинився в Хетафе. Грінвуду тільки 21 рік, тому перспективний футболіст має усі шанси реанімувати свою кар'єру.
- Фігурантом подібного скандалу також недавно став Дані Алвес, якого звинуватили у сексуальному насильстві у нічному клубі Барселони. Захисник запхав руку під нижню білизну одній з відпочиваючих дівчат. Не дивлячись на спростування догадок зі сторони найтитулованішого гравця, його все-таки було взято під варту. Згодом гравець визнав свою участь у статевому акті та розкрив причину брехні зі своєї сторони.
- Також учасником секс-скандалу міг стати й провідний гравець ПСЖ Ашраф Хакімі, якого звинуватили в зґвалтуванні, проте справа тихо загасла.