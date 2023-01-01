Полиция уже разбирается в ситуации бразильца. Близкие Дани Алвеса отрицают все обвинения.

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Объяснение ситуации

Потерпевшая, чей возраст не назван, утверждает, что инцидент произошел 30 декабря в одном из ночных клубов Барселоны. Женщина рассказала, что Дани Алвес сунул ей руку под нижнее белье. После этого она испуганно рассказала все своим друзьям, а те в свою очередь, передали информацию охранникам клуба.

Пострадавшую вместе с друзьями перевели в безопасное место. Охранники клуба вызвали каталонскую полицию, поскольку в силу вступил городской протокол, направленный против нападений и притязаний в ночных клубах. Женщина провела остальной вечер в стрессе.

Каталонская полиция начала расследование, хотя жалоба потерпевшей еще не оформлена. Женщина прошла медобследование в больнице Барселоны, где полиция взяла у нее показания.

Сторона Дани Алвеса отрицает обвинение в сторону футболиста. Бразилец находился в ночном клубе Барселоны, но футболист отдыхал там совсем мало. Также они уверяют, что Алвес не застал никаких инцидентов.

Карьера Дани Алвеса

Если этот инцидент подтвердится не в пользу Дани Алвеса, то футболист по глупости может испортить свою карьеру.