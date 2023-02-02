Молодой игрок Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд на год времени выпал из футбола из-за скандала изнасилования. С игрока сняли все обвинения, однако игроку пришлось многое пережить.
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Обвинение снято
Молодой нападающий "красных дьяволов" был оправдан в скандальном деле. Полиция Манчестера сняла все обвинения с Гринвуда. В отношении игрока было открыто уголовное производство по делу о возможном изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством в отношении своей девушки. Гринвуд вышел победителем из этой ситуации и сможет снова вернуться к своему любимому делу, футболу.
Ключевые свидетели по делу отказались давать показания в суде. Также появились новые материалы, с учетом которых не было реалистичной перспективы осуждения. Дело закрыто, – заявил суперинтендант полиции.
Через что пришлось пройти Мейсону Гринвуду
- Скандальная история началась после того, как модель Харриет Робсон, девушка футболиста Манчестер Юнайтед, выложила фото своего избитого Гринвудом тела с синяками и кровью.
- Через некоторое время на обеих страницах Мэйсона и его девушки исчезли все общие фото, а пара отписалась друг от друга в инстаграмме.
- Впоследствии Робсон выложила аудиозапись, в которой слышно, как игрок заставляет Харриет заниматься сексом. Модель обвинила Гринвуда в насилии.
- В Манчестер Юнайтед заявили, что не будут делать официальные заявления до тех пор, пока не будут установлены все факты. Вместе с тем в клубе осудили любые проявления насилия.
- Впоследствии Мейсона Гринвуда арестовали и отстранили от Манчестер Юнайтед. Игрок с тех пор в футбол не возвращался.
- Позже Манчестер Юнайтед прекратил продажу футболок Мейсона Гринвуда через секс-скандал. Фанаты же требовали вернуть деньги за футболки, которые они уже приобрели.
- Сейчас у игрока начинается новый период жизни. Гринвуду только 21 год, поэтому у перспективного футболиста есть все шансы реанимировать свою карьеру.