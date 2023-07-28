Укрпочта анонсировала марку в честь Харлан, не пожавшую руку россиянке ценой дисквалификации

Накануне разразился громкий скандал с участием олимпийской чемпионки Ольги Харлан. Ее дисквалифицировали за то, что она не пожала руку россиянке после поединка.

После этого инцидента, когда Ольга Харлан не позволила подойти к себе спортсменке из страны-оккупантки, украинку дисквалифицировали на 60 дней, хотя до старта соревнований она согласовала свои действия с организаторами соревнований. Однако результат мы знаем...

Читайте также Дисквалификация Харлан из-за россиянки: все о скандале с украинкой на чемпионате мира

Патриотические действия Ольги Харлан не остались без внимания руководства Укрпочты

Такие действия международной федерации фехтования возмутили мировое сообщество, которое на страницах соцсетей организации очень четко объяснило, что думает о ее позорной пророссийской позицию. Многие спортсмены поддержали Ольгу и поблагодарили за ее принципиальную позицию (в частности Элина Свитолина и Роман Зозуля ).

Также свою поддержку украинской чемпионке продемонстрировала и Укрпочта. Национальный оператор почтовой связи планирует выпустить марку в честь украинской фехтовальщицы. Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский.

Вот такую марку нам в Укрпочте предлагают выпустить. Мы, конечно, подумаем, но в работе уже есть что-то похожее – ждите в начале августа. А Ольга Харлан – крутая,

– написал Смилянский.



Такую марку предлагают сделать Укрпочте / фейсбук Руслана Горового

. Даже МОК отреагировал на скандал с дисквалификацией Харлан и призвал международные спортивные федерации быть более щепетильными в вопросах отношений украинцев с россиянами, а Федерация фехтования Украины выпустила заявление , в которой требует отмены дисквалификации Ольги Харлан.

Чем бы ни закончилась эта история – хочется еще раз поблагодарить Ольгу Харлан за ее принципиальность. Она объединила вокруг себя невероятное количество людей своим поступком и конкретным кейсом продемонстрировала, почему россиян нельзя возвращать на соревнования, ведь нейтральностью там и не пахнет. СПАСИБО.