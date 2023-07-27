Международная федерация фехтования решила подыгрывать россиянам на ЧМ-2023 и дисквалифицировала Ольгу Харлан. Скандальное решение FIE вызвало волну негодования украинского спортивного общества.
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Свитолина: Это наша позиция
Свою поддержку украинской фехтовальщице выразила Элина Свитолина. Первая ракетка Украины напомнила, что решение не пожимать руку россиянам и белорусам является общим для наших спортсменов.
Мы не жмем руку российским и белорусским спортсменам. Это наша позиция. Призываю международные спортивные организации и федерации уважать это решение. Вся наша любовь и уважение Ольге Харлан,
– написала Свитолина в своем Twitter.
Свитолина призвала уважать украинцев / twitter.com/ElinaSvitolina
- Напомним, что Элина Свитолина по возвращении на корт после декрета неоднократно пересекалась с российскими и белорусскими теннисистками. Во время турнира Ролан Гаррос-2023 болельщики освистали украинку из-за отказа пожать руку белоруске Арине Сабаленко.
- Однако первая ракетка Украины не изменила своей позиции и при каждом случае напоминает, почему наши атлеты не пожимают руку представителям стран-агрессоров.