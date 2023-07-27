Международная федерация фехтования решила подыгрывать россиянам на ЧМ-2023 и дисквалифицировала Ольгу Харлан. Скандальное решение FIE вызвало волну негодования украинского спортивного общества.

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Свитолина: Это наша позиция

Свою поддержку украинской фехтовальщице выразила Элина Свитолина. Первая ракетка Украины напомнила, что решение не пожимать руку россиянам и белорусам является общим для наших спортсменов.

Мы не жмем руку российским и белорусским спортсменам. Это наша позиция. Призываю международные спортивные организации и федерации уважать это решение. Вся наша любовь и уважение Ольге Харлан,

– написала Свитолина в своем Twitter.

Свитолина призвала уважать украинцев / twitter.com/ElinaSvitolina