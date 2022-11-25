На чемпионате мира 2022 в Катаре завершился уже пятый игровой день. Команда Португалии с трудом удержала победный счет в матче против Ганы, звездная атака Уругвая не сумела забить хотя бы один гол корейцам, а бразильцы триумфально стартовали на Мундиале. 24 канал подводит итоги четверга.

Следите с нами Чемпионат мира по футболу 2022: турнирная таблица

Матчи дня:

Швейцария – Камерун 1:0 (Эмболо, 48)

(Эмболо, 48) Уругвай – Южная Корея 0:0

Португалия – Гана 3:2 (Роналду, 65 (пен.), Фелиш, 78, Леау, 80 – А. Аю, 73, Букари, 89)

(Роналду, 65 (пен.), Фелиш, 78, Леау, 80 – А. Аю, 73, Букари, 89) Бразилия – Сербия 2:0 (Ришарлисон, 62, 74)

Уроженец Камеруна расстроил своих бывших соотечественников

Поединок сборной Швейцарии против Камеруна открывал программу пятого игрового дня на Мундиале. Среди игроков африканской сборной оказался один любитель "русского мира". На матч со швейцарцами Гаэль Ондуа вышел с нарисованным на бутсах флагом России.

Однако такой жест поддержки террористического государства ему не помог.

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Настоящим героем матча стал Брель Эмболо. Уроженец Камеруна огорчил своих бывших соотечественников, забив единственный гол во встрече.

Видеообзор матча Швейцария – Камерун

Роковое невезение Уругвая

Перед матчем против Южной Кореи сборная Уругвая выглядела безусловным фаворитом. Мощная атака во главе с Луисом Суаресом может создать проблемы на турнире для любой сборной.

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Но только не для команды Южной Кореи. Представители Азии очень грамотно сыграли в защите, а дважды от неминуемого гола их спасал каркас ворот. В итоге – четвертая нулевая ничья на турнире.

Видеообзор матча Уругвай – Южная Корея

Роналду пишет историю

Поединок сборной Португалии против Ганы не стал легкой прогулкой для Криштиану Роналду и компании. Концовка матча стала проверкой на стрессоустойчивость всех фанатов "европейских бразильцев".

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За полчаса зрители увидели 5 голов, а чаши весов могли склониться как в одну, так и в другую сторону. В конце концов португальцы записали в свой актив три очка, а Роналду стал первым в истории игроком, отличившимся на пяти чемпионатах мира.

Видеообзор матча Португалия – Гана

Чудо-гол Ришарлисона и травма Неймара

Настоящий праздник футбола подарили своим поклонникам игроки сборной Бразилии. Сербы ничего не смогли противопоставить атакующему потенциалу "селесао".

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Украшением матча стал второй гол Ришарлисона, который он забил "боковыми ножницами".

Впрочем, не обошлось и без ложки дегтя. Неприятностями закончился этот матч для Неймара. Звезда ПСЖ получил досадную травму, из-за которой может пропустить оставшиеся матчи чемпионата мира.

Видеообзор матча Бразилия – Сербия

Первый тур Мундиаля уже запомнился любителям футбола неожиданными результатами. Впереди нас ждут еще более интересные и увлекательные матчи.