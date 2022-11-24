Бразилия полностью доминировала в матче против сборной Сербии. Вот только никак не могла забить. Но все изменилось во втором тайме.

Детальнее Заявка на чемпионство: дубль Ришарлисона принес победу Бразилии в матче против Сербии – видео

Открыть счет "селесао" удалось на 62-й минуте. После удара Винисиуса, Ришарлисон первым сыграл на добивании, отправив мяч в ворота сербов.

Но его второй гол в этом матче оказался гораздо эффектнее. На 73-й минуте Винисиус снова прорвался по левому флангу. Только на этот раз он не пробивал, а отдал пас на Ришарлисона, окруженного тремя соперниками. Форвард первым касанием остановил мяч в воздухе, а вторым пробил с разворота в падении.

Форвард оформил дубль, а его гол может претендовать на звание лучшего на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Видео гола Ришарлисона в ворота Сербии