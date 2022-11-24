На чемпионат мира 2022 года пробилась сборная Камеруна. И в заявку команды на турнир попал полузащитник Гаэль Ондуа. И он вышел в первом матче команды против Швейцарии.

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Отличиться полезными действиями на поле Ондуа не сумел – его команда проиграла. Но "отличился" другим. На этот матч игрок вышел в бутсах, на которых были изображены два флага. Рядом с флагом Камеруна он разместил и флаг террористической России.



Бутсы Ондуа с флагом России / фото t.me/ondua29

Фотографию бутсов сам Ондуа разместил на своей странице в телеграмме.

Хотел в сборную России, но выступает за Камерун

Гаэль Ондуа вырос в России. Он сын работника посольства Камеруна в Москве.

Сам он называет себя русским, заявляя, что мечтает выступать за сборную России. Правда, это было еще в январе 2022 года.

Поэтому он даже отказался от вызова в сборную Камеруна на Кубок африканских наций. Но после того, как стало известно о дисквалификации России от международных матчей, сразу согласился на вызов в сборную Камеруна. И попал в окончательную заявку этой африканской сборной на ЧМ-2022.