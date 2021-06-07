Ще один претендент із Європи
Турецький клуб може поборотися за трансфер 22-річного футболіста з іспанськими командами. Бешикташ також розглядає можливість купити воротаря Арсенала Метью Раяна. Його трансферна вартість складає 6 мільйонів євро.
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Голкіпер "канонірів" відіграв у футболці лондонського клубу 14 матчів в усіх турнірах, у яких пропустив 21 гол та три зустрічі відіграв на нуль. Бешикташу буде складно придбати Луніна. З приходом у "Королівський клуб" Карло Анчелотті на посаду головного тренера українець отримуватиме значно більше ігрової практики.
У Мадриді продовжують вірити у таланта та потенціал Луніна. Реал готовий у майбутньому дати Андрію місце у стартовому складі. "Вершкові" бояться прощатись із українським голкіпером, який має статус другого номера. Лунін може стати у рамку воріт мадридців, якщо основний страж воріт бельгієць Тібо Куртуа отримає травму.
Хто цікавиться українським голкіпером Реала
- З приходу у клуб (2018 рік) українець лише одного разу виходив у воротах Реала в офіційних зустрічах. Його дебют стався у кубковому протистоянні проти явного аутсайдера Алькояно, у якому "вершкові" ганебно програли андердогу (2:1). Лунін невпевнено зіграв у воротах та більше не виходив на футбольне поле.
- Після цього Андрій вже сам заговорив, що не проти покинути іспанський гранд. Він не хоче просиджувати штани на лавці для запасних. Хетафе хотів взяти в оренду українського голкіпера, але усі зацікавленості були лише на рівні слів.
- Контракт воротаря збірної України з "Королівським клубом" розрахований до 30 червня 2024 року. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 3 мільйони євро.
- За Луніним стежать відразу декілька іспанських клубів – Бетіс, Гранада та Хетафе. Гранада шукає заміну Руї Сілві, який не буде продовжувати контракт. Про зацікавленість зі сторони Гранади повідомлялось і раніше. Але все залишилось на рівні чуток.