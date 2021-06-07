Ще один претендент із Європи

Турецький клуб може поборотися за трансфер 22-річного футболіста з іспанськими командами. Бешикташ також розглядає можливість купити воротаря Арсенала Метью Раяна. Його трансферна вартість складає 6 мільйонів євро.

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Голкіпер "канонірів" відіграв у футболці лондонського клубу 14 матчів в усіх турнірах, у яких пропустив 21 гол та три зустрічі відіграв на нуль. Бешикташу буде складно придбати Луніна. З приходом у "Королівський клуб" Карло Анчелотті на посаду головного тренера українець отримуватиме значно більше ігрової практики.

У Мадриді продовжують вірити у таланта та потенціал Луніна. Реал готовий у майбутньому дати Андрію місце у стартовому складі. "Вершкові" бояться прощатись із українським голкіпером, який має статус другого номера. Лунін може стати у рамку воріт мадридців, якщо основний страж воріт бельгієць Тібо Куртуа отримає травму.

Хто цікавиться українським голкіпером Реала