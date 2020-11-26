Бывшую невесту Марадоны не пустили на прощание с футболистом
В Аргентине проходит церемония прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной. Но без скандалов там не обошлось.
Гроб с телом Диего Марадоны выставили в президентском дворце Casa Rosada в столице Аргентины. И первыми проститься с ним пришли его ближайшие родственники и друзья.
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Ночью во дворец приехала его первая жена Клаудия и дочери Дальма и Джаннина. Там была даже Вероника Охеда, с которой у Марадоны был роман, с сыном Диего Фернандо.
Зато не было Диего Марадоны-младшего – сына от Кристины Синагры – после известия о смерти отца он попал в реанимацию.
Внутрь не пустили Росио Оливе. Она – бывшая невеста Марадоны. Он официально сделал ей предложение. Но пара так и не поженилась.
"Все проходят, кроме меня. Мне больно, что меня не пускают. Только мы знаем, какие у нас были отношения, и насколько мы были влюблены. У него было доброе сердце. Мне нужно попрощаться с Диего", – заявила Росио Оливе под стенами дворца.
По ее словам, ей сказали прийти в шесть утра, когда дворец откроют для прощания со всеми желающими.
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Само прощание пришлось продолжить. Под стенами дворца собралось слишком много людей, которые хотели проститься с Марадоной. Из-за этого начались столкновения, люди пытались прорваться через ограждение. Полиции пришлось применять резиновые пули.
- Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года.
- Ему стало плохо дома. Врачи пытались его реанимировать, но не сумели.
- Юрист Марадоны обвинил медиков в том, что скорая на вызов ехала полчаса.
- Во всем мире прошли церемонии прощания с Марадоной. Самые крупные – в Аргентине, а также итальянском Неаполе. Именно за местную команду выступал Марадона, приведя ее к первому чемпионству в Серии A.
- В Аргентине объявили трехдневный траур.
- Мировые знаменитости тоже вспоминают о Марадоне. Среди них и Папа Римский.
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