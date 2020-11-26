В Аргентине проходит церемония прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной. Но без скандалов там не обошлось.

Гроб с телом Диего Марадоны выставили в президентском дворце Casa Rosada в столице Аргентины. И первыми проститься с ним пришли его ближайшие родственники и друзья.

Стоящее "Рука Бога" и сравнение с Месси: лучшие голы Диего Марадоны – видео

Ночью во дворец приехала его первая жена Клаудия и дочери Дальма и Джаннина. Там была даже Вероника Охеда, с которой у Марадоны был роман, с сыном Диего Фернандо.

Зато не было Диего Марадоны-младшего – сына от Кристины Синагры – после известия о смерти отца он попал в реанимацию.

Внутрь не пустили Росио Оливе. Она – бывшая невеста Марадоны. Он официально сделал ей предложение. Но пара так и не поженилась.

"Все проходят, кроме меня. Мне больно, что меня не пускают. Только мы знаем, какие у нас были отношения, и насколько мы были влюблены. У него было доброе сердце. Мне нужно попрощаться с Диего", – заявила Росио Оливе под стенами дворца.

По ее словам, ей сказали прийти в шесть утра, когда дворец откроют для прощания со всеми желающими.

К теме Футбол, наркотики и Папа Римский: самые яркие цитаты Диего Марадоны

Само прощание пришлось продолжить. Под стенами дворца собралось слишком много людей, которые хотели проститься с Марадоной. Из-за этого начались столкновения, люди пытались прорваться через ограждение. Полиции пришлось применять резиновые пули.