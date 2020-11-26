Колишню наречену Марадони не пустили на прощання з футболістом
В Аргентині відбувається церемонія прощання з легендарним футболістом Дієго Марадоною. Але без скандалів там не обійшлося.
Труну з тілом Дієго Марадони виставили в президентському палаці Casa Rosada в столиці Аргентини. І першими попрощатися з ним прийшли його найближчі родичі та друзі.
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Вночі до палацу приїхала його перша дружина Клаудія та дочки Дальма і Джанніна. Там була навіть Вероніка Охеда, з якою в Марадони був роман, із сином Дієго Фернандо.
Натомість не було Дієго Марадони молодшого від Крістіни Сінагри – після звістки про смерть батька він потрапив до реанімації.
Зате всередину не пустили Росіо Оліве. Вона – колишня наречена Марадони. Він офіційно зробив їй пропозицію. Але пара так і не одружилася.
"Всі проходять, окрім мене. Мені боляче, що мене не пускають. Тільки ми знаємо, які у нас були стосунки, і наскільки ми були закохані. у нього було добре серце. Мені потрібно попрощатися з Дієго", – заявила Росіо Оліве під стінами палацу.
За її словами, їй сказали прийти о шостій ранку, коли палац відкриють для прощання з усіма охочими.
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Саме прощання довелося продовжити. Під стінами палацу зібралося занадто багато людей, які хотіли попрощатися з Марадоною. Через це розпочалися сутички, люди намагалися прорватися через огорожу. Поліції довелося застосовувати гумові кулі.
- Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року.
- Йому стало погано вдома. Лікарі намагалися його реанімувати, але не зуміли.
- Юрист Марадони звинуватив медиків в тому, що швидка на виклик їхала пів години.
- У всьому світі пройшли церемонії прощання з Марадоною. Найбільші – в Аргентині, а також італійському Неаполі. Саме за місцеву команду виступав Марадона, привівши її до першого чемпіонства в Серії A.
- В Аргентині оголосили триденну жалобу.
- Світові знаменитості теж згадують про Марадону. Серед них і Папа Римський.
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