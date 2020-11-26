В Аргентині відбувається церемонія прощання з легендарним футболістом Дієго Марадоною. Але без скандалів там не обійшлося.

Труну з тілом Дієго Марадони виставили в президентському палаці Casa Rosada в столиці Аргентини. І першими попрощатися з ним прийшли його найближчі родичі та друзі.

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Вночі до палацу приїхала його перша дружина Клаудія та дочки Дальма і Джанніна. Там була навіть Вероніка Охеда, з якою в Марадони був роман, із сином Дієго Фернандо.

Натомість не було Дієго Марадони молодшого від Крістіни Сінагри – після звістки про смерть батька він потрапив до реанімації.

Зате всередину не пустили Росіо Оліве. Вона – колишня наречена Марадони. Він офіційно зробив їй пропозицію. Але пара так і не одружилася.

"Всі проходять, окрім мене. Мені боляче, що мене не пускають. Тільки ми знаємо, які у нас були стосунки, і наскільки ми були закохані. у нього було добре серце. Мені потрібно попрощатися з Дієго", – заявила Росіо Оліве під стінами палацу.

За її словами, їй сказали прийти о шостій ранку, коли палац відкриють для прощання з усіма охочими.

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Саме прощання довелося продовжити. Під стінами палацу зібралося занадто багато людей, які хотіли попрощатися з Марадоною. Через це розпочалися сутички, люди намагалися прорватися через огорожу. Поліції довелося застосовувати гумові кулі.