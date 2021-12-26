Из отпуска в жаркий бой в АПЛ
Все больше СМИ сообщает о завершенном переходе Виталия Миколенко в Эвертон. Теперь присоединилась уже английская пресса.
Стоит внимания Экс-защитник Динамо рассказал, кто из игроков поможет Миколенко адаптироваться в АПЛ
Сообщают, что защитнику Динамо не придется долго приобретать доверие главного тренера "ирисок" Рафаэля Бенитеса. Сразу после своего переезда в Англию футболист может получить место в стартовом составе команды.
Эвертон испытывает большие кадровые потери по разным причинам. Люка Динь пропустил последние матчи из-за конфликта с наставником. Игрок может покинуть команду в ближайшее время.
Бен Годфри, закрывавший позицию левого защитника, проявил себя не лучшим образом. Поэтому Бенитес может сразу бросить "в огонь" АПЛ 22-летнего защитника сборной Украины.
"Ириски" после 17 туров занимает аж 14 место в таблице АПЛ, имея в своем активе 19 очков. В 2021 году Эвертон ждет еще один матч против Ньюкасла.
Что известно о трансфере Миколенко
- 14 декабря впервые появилась информация о переходе Миколенко в АПЛ. 22-летний защитник впервые может покинуть Украину.
- Якобы защитник прошел медосмотр, а его трансфер уже завершен. Виталий подпишет с Эвертоном 5-летний контракт.
- Английский клуб готов заплатить за переход 21 – 23 миллиона евро. Это даже больше, чем хотело выручить за игрока Динамо.
- Главный тренер киевлян Мирча Луческу уже подтвердил, что "бело-синие" продают одного из своих футболистов. Румын уже нашел замену Миколенко на левом фланге обороны.
- Сообщалось, что на Миколенко претендовал не только Эвертон. В предыдущие годы Ливерпуль и Манчестер Юнайтед тоже интересовались динамовцем.
- Тренер Эвертона неоднозначно прокомментировал потенциальный переход Миколенко.