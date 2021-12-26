Из отпуска в жаркий бой в АПЛ

Все больше СМИ сообщает о завершенном переходе Виталия Миколенко в Эвертон. Теперь присоединилась уже английская пресса.

Стоит внимания Экс-защитник Динамо рассказал, кто из игроков поможет Миколенко адаптироваться в АПЛ

Сообщают, что защитнику Динамо не придется долго приобретать доверие главного тренера "ирисок" Рафаэля Бенитеса. Сразу после своего переезда в Англию футболист может получить место в стартовом составе команды.

Эвертон испытывает большие кадровые потери по разным причинам. Люка Динь пропустил последние матчи из-за конфликта с наставником. Игрок может покинуть команду в ближайшее время.

Бен Годфри, закрывавший позицию левого защитника, проявил себя не лучшим образом. Поэтому Бенитес может сразу бросить "в огонь" АПЛ 22-летнего защитника сборной Украины.

К слову. По информации The Athletic, трансфер Миколенко может стать единственным для Эвертона в зимнее трансферное окно.

"Ириски" после 17 туров занимает аж 14 место в таблице АПЛ, имея в своем активе 19 очков. В 2021 году Эвертон ждет еще один матч против Ньюкасла.

Что известно о трансфере Миколенко