Луческу: У нас молодая команда
Мирча Луческу прокомментировал переход Виталия Миколенко в Эвертон. Румынский специалист Динамо рассказал, кто может заменить талантливого игрока на фланге обороны.
Интересно Миколенко мог оказаться в Ливерпуле или Манчестер Юнайтед
Позицию Миколенко займет молодой футболист в возрасте 18 или 19 лет. Кажется, что "Мистер" хочет привлечь в главную команду кого-то из юношеского состава.
Я рад, что молодой игрок нашей команды переходит в Эвертон. А место Миколенко займет 18 – 19-летний игрок. И почти вся наша оборона состоит из 19 – 20-летних футболистов. У нас молодая команда, и с таким молодым коллективом работать сложнее, чем с опытным,
– сказал Луческу.
В Динамо U-19 на позиции защитников играет шесть игроков: Артем Бенедюк, Максим Дячук, Антон Боль, Арсений Филатов, Василий Танчак и Константин Вивчаренко.
Как раз последний имеет лучший шанс занять место Миколенко. Овчаренко еще в 2020-м году привлекался в главную команду. Тогда Динамо играло еще под руководством Алексея Михайличенко. Отметим, что к сезону-2020/2021 Константин готовился в обойме первой команды "бело-синих".
Что известно о переходе Миколенко
- Впервые информация о переходе Миколенко в АПЛ появилась 14 декабря. 22-летний защитник всю свою карьеру отдал Динамо. Теперь Миколенко ждет новый чемпионат и команда. Новым клубом станет английский Эвертон.
- Ранее сообщалось, что футболист подпишет 5-летнее соглашение с "ирисками", прошел медосмотр, а его трансфер уже завершен.
- Английский клуб заплатит киевлянам за защитника сборной Украины около 21 – 23 миллионов евро.
- Главный тренер Динамо Мирча Луческу уже подтвердил, что "бело-синие" продают одного из своих футболистов. Но он не назвал фамилию игрока.
- Не только Эвертон проявлял заинтересованность к Миколенко. Ливерпуль и Манчестер Юнайтед следили за динамовцем в предыдущие годы.