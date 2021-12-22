Луческу: У нас молодая команда

Мирча Луческу прокомментировал переход Виталия Миколенко в Эвертон. Румынский специалист Динамо рассказал, кто может заменить талантливого игрока на фланге обороны.

Интересно Миколенко мог оказаться в Ливерпуле или Манчестер Юнайтед

Позицию Миколенко займет молодой футболист в возрасте 18 или 19 лет. Кажется, что "Мистер" хочет привлечь в главную команду кого-то из юношеского состава.

Я рад, что молодой игрок нашей команды переходит в Эвертон. А место Миколенко займет 18 – 19-летний игрок. И почти вся наша оборона состоит из 19 – 20-летних футболистов. У нас молодая команда, и с таким молодым коллективом работать сложнее, чем с опытным,

– сказал Луческу.

В Динамо U-19 на позиции защитников играет шесть игроков: Артем Бенедюк, Максим Дячук, Антон Боль, Арсений Филатов, Василий Танчак и Константин Вивчаренко.

Как раз последний имеет лучший шанс занять место Миколенко. Овчаренко еще в 2020-м году привлекался в главную команду. Тогда Динамо играло еще под руководством Алексея Михайличенко. Отметим, что к сезону-2020/2021 Константин готовился в обойме первой команды "бело-синих".

Что известно о переходе Миколенко