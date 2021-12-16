"Первый большой трансфер Динамо после Ярмоленко"
Тренер киевлян отметил, что важно давать игрокам перспективу.
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Он отправился в Эвертон. Это первый крупный трансфер Динамо после Ярмоленко. Это молодой игрок, он пример для других. Очень важно, кроме результатов, давать игрокам возможность иметь перспективу,
– сказал Луческу.
Возможный переход Миколенко
- Информация о том, что Миколенко покинет Динамо, появилась 14 декабря. Сначала не было информации о клубе, в который может перейти 22-летний украинец.
- В нынешнем сезоне Миколенко провел 21 матч во всех турнирах, в которых сделал три результативных передачи.
- Нынешний контракт Виталия Миколенко с "Динамо" рассчитан до сентября 2025 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает украинца в 17 миллионов евро.