"Первый большой трансфер Динамо после Ярмоленко"

Тренер киевлян отметил, что важно давать игрокам перспективу.

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Он отправился в Эвертон. Это первый крупный трансфер Динамо после Ярмоленко. Это молодой игрок, он пример для других. Очень важно, кроме результатов, давать игрокам возможность иметь перспективу,
– сказал Луческу.

Возможный переход Миколенко

  • Информация о том, что Миколенко покинет Динамо, появилась 14 декабря. Сначала не было информации о клубе, в который может перейти 22-летний украинец.
  • В нынешнем сезоне Миколенко провел 21 матч во всех турнирах, в которых сделал три результативных передачи.
  • Нынешний контракт Виталия Миколенко с "Динамо" рассчитан до сентября 2025 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает украинца в 17 миллионов евро.