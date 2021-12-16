"Первый большой трансфер Динамо после Ярмоленко"

Тренер киевлян отметил, что важно давать игрокам перспективу.

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Он отправился в Эвертон. Это первый крупный трансфер Динамо после Ярмоленко. Это молодой игрок, он пример для других. Очень важно, кроме результатов, давать игрокам возможность иметь перспективу,

– сказал Луческу.

Возможный переход Миколенко