Задержится в Великобритании надолго
По информации авторитетного издания, защитник сборной Украины подпишет долгосрочное соглашение с "ирисками" – на 5 лет. Виталий Миколенко уже проходит медосмотр в английском клубе.
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22-летний левый защитник уже находится в Великобритании. Как ранее сообщал итальянский инсайдер Фабрицио Романо, Эвертон заплатит Динамо за трансфер футболиста 21-23 миллиона евро.
Новый потенциальный клуб Николенко идет 14-м в АПЛ после 17 сыгранных поединков.
- Миколенко – воспитанник Динамо, который благодаря удачной игре закрепил за собой место в основе и получил вызов в сборной Украины.
- В сезоне-2021/2022 Виталий отыграл в бело-синей футболке 21 матч, в которых совершил 3 ассиста.
- Футболист обороны помог киевлянам завершить первую часть сезона на втором месте в таблице УПЛ.